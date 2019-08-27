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РИА Новости
Культура

Три участника "Рэп завода" выступят на фестивале Rap Koktebel

14:59 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВывеска фестиваля Rap Koktebel в Крыму
Вывеска фестиваля Rap Koktebel в Крыму
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 27 авг - РИА Новости. На фестивале Rap Koktebel в Крыму выступят три участника проекта "Рэп завод", сообщил на пресс-конференции основатель проекта Андрей Сохов.
"Рэп завод" – международное интерактивное шоу талантов, в котором начинающие исполнители демонстрируют свои способности в стиле хип-хоп. Площадка дает возможность каждому, кто чувствует в себе силы, связаться с организаторами, получить доступ на съемки и показать себя. За три с половиной года принято более 35 тысяч заявок, сделано 750 выпусков на YouTube, отметил Сохов.
"От проекта будет три участника, планировали больше, но не все смогли приехать", - сказал он.
Участник "Рэп завода" группа "Два берега" Иван Аваков сказал, что группа постарается сделать фестиваль "еще жарче". "Поступило предложение от "Рэп завода" выступить на Rap Koktebel. Если честно, я давно хотел сюда попасть, но не знал как. И так вот жизнь повернулась, что сегодня будем представлять как резиденты "Рэп завода"… Я думаю, что мы сегодня постараемся прокачать. Здесь жарко – сделаем еще жарче", - сказал Аваков на пресс-конференции в Коктебеле, посвященной началу фестиваля.
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Аваков отметил, что он и его коллега Евгений Храмков позиционируют себя не как рэперы, а как создатели "музыки для души – смесь джаза, фанка, стэпа и других стилей".
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после того, как в 2018 году поднялись дискуссии вокруг рэп-культуры в российском обществе на фоне скандалов вокруг срыва выступлений некоторых рэп-исполнителей. Организацией фестиваля занимается компания "Красный квадрат".
Хедлайнером Rap Koktebel станет известная американская хип-хоп группа Onyx, также гости фестиваля смогут услышать таких исполнителей, как Мот, Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite и Кравц.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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