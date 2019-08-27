На МАКС-2019 показали новый российский скафандр "Сокол-М"

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг — РИА Новости. Новый спасательный скафандр "Сокол-М" для экипажа перспективного российского космического корабля "Федерация" впервые представлен общественности на авиакосмическом салоне МАКС-2019, передает корреспондент РИА Новости.
Он представлен на стенде предприятия-разработчика НПП "Звезда". В надутом состоянии скафандр усажен в кресло "Чегет" для этого корабля. Макет самого кресла демонстрировался на прошлой выставке.
Официальная презентация пройдет на салоне в среду.
Ранее о планируемой презентации скафандра РИА Новости в интервью рассказал генеральный директор — главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.