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РИА Новости

На МАКС-2019 показали новый российский скафандр "Сокол-М"

14:45 27.08.2019 (обновлено: 16:35 27.08.2019)
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© РИА НовостиСкафандр "Сокол-М", представленный на МАКС-2019
Скафандр Сокол-М, представленный на МАКС-2019
© РИА Новости
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг — РИА Новости. Новый спасательный скафандр "Сокол-М" для экипажа перспективного российского космического корабля "Федерация" впервые представлен общественности на авиакосмическом салоне МАКС-2019, передает корреспондент РИА Новости.
Он представлен на стенде предприятия-разработчика НПП "Звезда". В надутом состоянии скафандр усажен в кресло "Чегет" для этого корабля. Макет самого кресла демонстрировался на прошлой выставке.
Официальная презентация пройдет на салоне в среду.
Ранее о планируемой презентации скафандра РИА Новости в интервью рассказал генеральный директор — главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
Скафандр для работы в открытом космосе Орлан-МКС
13 августа, 10:45РИА Новости
В новом российском скафандре расширят "вход" для крупных космонавтов
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Авиасалон МАКС-2019Научно-производственное предприятие "Звезда"Авиасалон МАКСМосковская областьРоссияЖуковскийРИА Наука
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