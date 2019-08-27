Кузнецова проверит данные о подростке, попавшем в трудовое рабство

"Информация эта поступила. Я недавно из Краснодарского края, там было увеличено число трудовых лагерей отдыха. Конечно, информация требует проверки, мы обратились в прокуратуру, мы обратимся в трудовую инспекцию. Потому что то, что произошло, по крайне мере, по имеющимся сведениям, - это недопустимая ситуация, так организовывать труд подростков ни в коем случае нельзя", - сказала Кузнецова журналистам.