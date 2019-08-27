Кузнецова проверит данные о подростке, попавшем в трудовое рабство

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что аппарат детского омбудсмена обратился в прокуратуру для проверки сообщений о том, что на турбазе на Кубани подростка заставляли работать по 12 часов в день.
Ранее "КП-Челябинск" сообщила, что 16-летний подросток из уральского Златоуста, поехавший отдохнуть и подработать на базе отдыха на Черном море, попал в трудовое рабство. Как заявила изданию его мать, мальчика заставляли работать по 12 часов в сутки, а за малейшую провинность били.
"Информация эта поступила. Я недавно из Краснодарского края, там было увеличено число трудовых лагерей отдыха. Конечно, информация требует проверки, мы обратились в прокуратуру, мы обратимся в трудовую инспекцию. Потому что то, что произошло, по крайне мере, по имеющимся сведениям, - это недопустимая ситуация, так организовывать труд подростков ни в коем случае нельзя", - сказала Кузнецова журналистам.
Она отметила, что, хотя подростки настроены на работу, такой "первый опыт может очень сильно ударить по рукам". Кузнецова также находится на связи с уполномоченным по правам ребенка Краснодарского края.