Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T14:43Z
https://ria.ru/20190827/1557951430.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155273/90/1552739080_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_789cd13b17b0850d8158dbd3fa8fc764.jpg
РИА Новости

Кузнецова проверит данные о подростке, попавшем в трудовое рабство

14:43 27.08.2019
516
© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступает на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступает на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что аппарат детского омбудсмена обратился в прокуратуру для проверки сообщений о том, что на турбазе на Кубани подростка заставляли работать по 12 часов в день.
Ранее "КП-Челябинск" сообщила, что 16-летний подросток из уральского Златоуста, поехавший отдохнуть и подработать на базе отдыха на Черном море, попал в трудовое рабство. Как заявила изданию его мать, мальчика заставляли работать по 12 часов в сутки, а за малейшую провинность били.
"Информация эта поступила. Я недавно из Краснодарского края, там было увеличено число трудовых лагерей отдыха. Конечно, информация требует проверки, мы обратились в прокуратуру, мы обратимся в трудовую инспекцию. Потому что то, что произошло, по крайне мере, по имеющимся сведениям, - это недопустимая ситуация, так организовывать труд подростков ни в коем случае нельзя", - сказала Кузнецова журналистам.
Она отметила, что, хотя подростки настроены на работу, такой "первый опыт может очень сильно ударить по рукам". Кузнецова также находится на связи с уполномоченным по правам ребенка Краснодарского края.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
12 августа, 18:41РИА Новости
Кузнецова обратится к главе Приангарья из-за ситуации с рязанским лагерем
541291
Обсудить 0
Анна КузнецоваКраснодарский крайРоссияОбщество
Рекомендуем
Вычислительный комплекс Эльбрус-801М, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
На МАКС-2019 показали самый устойчивый к кибератакам российский компьютер
РИА
Новости
Российская яхта в стиле древнерусской ладьи Змей Горыныч
Ладья "Змей Горыныч" зашла на Балтийскую косу в Калининградской области
Росздравнадзор нашел нарушения в работе московской онкобольницы № 1
Вид на улицу Богдана Хмельницкого в Киеве, Украина
В Киеве произошел конфликт из-за антироссийского плаката
Лента
новостей
Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Киселев высказал свое отношение к мату
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев выразил обеспокоенность планами США по размещению ракет в АТР
Бельгийская полиция
Полиция в Брюсселе застрелила иностранца, пытавшегося сбить офицера
Бангкок, Таиланд
СМИ: в Таиланде обнаружили мужчину, которому может быть 128 лет
Здание министерства финансов РФ
Минфин в сентябре планирует выпустить ОФЗ для населения
Валидатор для оплаты проезда
В Башкирии проверят инцидент, произошедший в автобусе с девушкой-инвалидом
Пенсионерка, которая умерла в Севастополе на скамейке неподалеку от городской больницы
Невестка умершей у больницы пенсионерки рассказала о случившемся
Директор фонда Историческая память, научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков
Архивы опровергают тезис о невиновности латвийских карателей, заявил ученый
C. C. Catch
Барнаульский депутат объяснил выступление C. C. Catch на юбилее жены
Корова
Бразилия открыла рынок для российской говядины
Площадь Конститущии в Мехико
В Мексике "воскрес" словак, который "умер" на бумаге, чтобы избежать суда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
Лента новостейМолния