Погибшую при восхождении на гору Фудзи россиянку похоронят в Тольятти

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Погибшая во время восхождения на гору Фудзи россиянка будет похоронена в родном Тольятти, об этом РИА Новости рассказал брат девушки Андрей Дубровин.

Ранее СМИ сообщили о гибели гражданки России во время восхождения на самую знаменитую в Японии гору Фудзи. Погибшей оказалась 29-летняя россиянка Анна Дубровина. По предварительным данным, девушка получила травмы головы и грудной клетки при падении камня или осколка горной породы во время восхождения. Представители местных властей и полиции обследовали участок, рядом с которым погибла россиянка, но, по их данным, свидетельств обрушения горных пород нет. Защитная сетка на склонах также не порвана.

После ЧП власти префектуры Яманаси, на стороне которой находится самый распространенный маршрут восхождения на гору Фудзи, ввели временные ограничения на пути следования.

"Она вышла замуж за японского гражданина и жила в Токио. Похоронена она будет в Тольятти, когда и где именно, пока неизвестно", - сказал РИА Новости Дубровин.