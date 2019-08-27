Архивы опровергают тезис о невиновности латвийских карателей, заявил ученый

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Архивные документы ФСБ РФ опровергают утверждения политиков Латвии о том, что латыши были непричастны к карательным акциям против мирного населения в Великую Отечественную войну, заявил РИА Новости директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории Александр Дюков.

Ранее Управление ФСБ по Новгородской области предоставило РИА Новости список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное. В документе фигурируют 19 имен тех, кто истреблял мирное население в годы оккупации: Рудольф Гроте, Олег Климов, Сергей Коржи, Загерс Цагерс, Карлис Лацис, Адольф Клибус, Янис Цирулис, Харис Лиепиньш, Артур Кривиньш и другие. Из данных списка следует, что все они - уроженцы или жители Латвийской ССР. Также в списке у некоторых указаны воинские звания, места проживания после войны. Сведений, понесли ли каратели наказание, в документе нет.

В мае этого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Специалисты эксгумировали пока около полутысячи останков.

"На мой взгляд, чем больше подобных документов вводится в научный оборот, тем лучше, потому что подобная информация очень важна и сейчас своевременна", - сказал Дюков РИА Новости.

"То, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту уничтожения мирного населения в Новгородской области латышскими коллаборационистами - это очень значимо", - отметил Дюков. "Дело в том, что в современном политическом нарративе стран Прибалтики и Латвии утверждается, что латышские каратели непричастны к уничтожению мирного населения. Но обнародованные сегодня документы из литерного дела, хранящегося в архиве Новгородского управления ФСБ, показывают, что в Жестяной Горке убийства осуществляли латыши", - добавил собеседник агентства.

По словам Дюкова, впоследствии часть из тех людей, фамилии которых фигурируют в материалах ФСБ, находилась на службе в Латышском легионе СС. "В частности, один из ключевых участников убийств, человек по фамилии Цирулис, в послевоенное время проживал в Германии и возглавлял общество "Daugavas Vanagi", "Ястребы Даугавы", объединяющее ветеранов Латышского легиона. Это общество в настоящее время поддерживается и МИД, и министерством обороны Латвии", - отметил Дюков.

Жестяная Горка - деревня в Батецком муниципальном районе Новгородской области. В Великую Отечественную войну деревня находилась на оккупированной немцами территории. После освобождения деревни советскими войсками около нее и близлежащей деревни Черное в могилах были обнаружены останки без малого 4 тысяч человек.

Кровавый путь карателей

Ранее в России были обнародованы архивные документы, проливающие свет на особую жестокость, с которой действовали латвийские каратели в годы Великой Отечественной войны.

В начале июля 1941 года на территории оккупированной гитлеровцами Латвии была сформирована "команда Арайса" ("латышская вспомогательная полиция безопасности"), сжегшая рижскую синагогу вместе с укрывающимися в ней местными жителями, включая около 2 тысяч евреев. "Команда Арайса" и в дальнейшем принимала участие в массовом уничтожении евреев и сожжении белорусских деревень. От рук "команды Арайса" в общей сложности погибли десятки тысяч евреев.

Осенью 1941 года в составе вермахта был создан добровольческий Латышский легион СС. Немецкое командование относило к нему и "закрытые батальоны службы порядка" (полицейские), участвовавшие в карательных акциях и уничтожении многих тысяч мирных жителей на территории Белоруссии, России, Украины, Литвы и Польши.