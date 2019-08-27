ВЦИОМ: три четверти россиян поддерживают госфинансирование российского кино

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Три четверти россиян (77%) считают, что государству следует поддерживать российские фильмы, в том числе финансово, при этом около половины из них (47%) полагают, что приоритет стоит отдать начинающим режиссерам, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, 77% россиян считают, что государству следует поддерживать российские фильмы, в том числе финансово, лишь 16% придерживаются обратного мнения. Около половины (47%) из числа сторонников господдержки считают, что стоит отдать приоритет начинающим режиссерам, а 31% полагает, что лучше поддержать опытных режиссеров.

Среди россиян, выступающих за поддержку отечественных фильмов, 82% считают, что в приоритете должны быть фильмы для детей и подростков. Еще 10% высказались за поддержку фильмов для взрослых. Также в данной категории респондентов 56% считают, что поддерживать стоит художественные фильмы, 32% высказались в пользу документального кино. Почти две трети опрошенных (63%) из числа выступающих за господдержку кинопроизводства считают, что поддерживать нужно исторические фильмы, 26% - фильмы о современности.

В целом, как указано в опросе, россияне чаще всего смотрят комедии (29%), военные фильмы (26%), а также фильмы-сказки и мультфильмы (23%). Помимо этого, респонденты отмечали и историческое кино (22%), детективы (19%), приключенческие фильмы (14%) и драмы (13%).

При этом большинство россиян, по данным ВЦИОМ, смотрят кино чаще всего по телевизору (70%), однако в основном это представители возрастных групп от 60 лет и старше (91%), от 45 до 59 лет (83%) и от 35 до 44 лет (63%). Смотреть фильмы онлайн или скачивать их для последующего просмотра предпочитают 44% опрошенных - преимущественно молодежь от 18 до 24 лет (71%) и от 25 до 34 лет (67%). Ходить в кинотеатр нравится 24% респондентов, среди которых чаще всего так отвечали россияне от 18 до 24 лет (59%).

Среди наиболее удачных российских фильмов, снятых за последние два-три года, участники опроса чаще всего упоминали "Т-34" (9%) и "Движение вверх" (4%). В целом же 65% опрошенных не смогли вспомнить такого фильма или сослались на то, что отечественное кино не смотрят.