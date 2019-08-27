Макрон призвал выстраивать новые отношения с Россией

ПАРИЖ, 27 авг - РИА Новости. Без построения новых отношений с Россией невозможно построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Я думаю, что нам нужно построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе. Европейский континент никогда не будет стабильным, мы никогда не будем в безопасности, если не придем к более мирным (отношениям – ред.) и не проясним отношения с Россией", - сказал Макрон, выступая во вторник перед французскими послами.
"Это интересы не всех наших союзников, будем честны по этому вопросу. И некоторые, кстати, нас толкают на то, чтобы ввести больше санкций, потому что это их интерес, даже если они наши союзники. Но это не наш (интерес)", - подчеркнул французский лидер.
По его мнению, для построения нового "европейского проекта" и для возможности прийти к общим точкам соприкосновения между Евросоюзом и Москвой необходимы новые отношения с Россией.
Вчера, 08:00РИА НовостиВозвращение Макрона