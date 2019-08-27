Макрон призвал выстраивать новые отношения с Россией

"Я думаю, что нам нужно построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе. Европейский континент никогда не будет стабильным, мы никогда не будем в безопасности, если не придем к более мирным (отношениям – ред.) и не проясним отношения с Россией", - сказал Макрон, выступая во вторник перед французскими послами.