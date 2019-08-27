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РИА Новости
Война в Сирии

Власти Сирии выделили два миллиона долларов на восстановление Кунейтры

14:30 27.08.2019
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© РИА Новости / Заман РамазановПункт российской военной полиции в провинции Эль-Кунейтра
Пункт российской военной полиции в провинции Эль-Кунейтра
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Пункт российской военной полиции в провинции Эль-Кунейтра. Архивное фото
ДАМАСК, 27 авг – РИА Новости. Сирийские власти подготовили план по восстановлению провинции Кунейтра и административного центра, одноименного города, разрушенного израильскими войсками более 40 лет назад, выделив на проекты более 2 миллионов долларов, заявил газете al-Watan министр водных ресурсов Хусейн Арнус.
Большая часть провинции составляет Голанские высоты, запад которых оккупирован Израилем.
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Согласно версии сирийских властей, город Кунейтра был практически полностью целенаправленно уничтожен израильской армией перед выводом войск в 1974 году. Тогда власти решили не восстанавливать город, а население переместилось в новый административный центр провинции – Мадинат аль-Баас.
Директор департамента Голан в кабинете министров Сирии Мидхат Салих ранее заявил в интервью РИА Новости, что сирийские власти планируют в течение 2019 года начать проект по восстановлению домов в провинции Кунейтра для возвращения туда беженцев.
Согласно данным газеты, комитет из четверых министров во главе с Арнусом провел пять выездных заседаний в Кунейтре, где обсудил проекты по развитию провинции, многие из которых были разработаны еще в 2000 году.
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Цель этих проектов – привлечение в провинцию покинувших ее жителей для увеличения количества рабочих рук, отмечает издание.
В свою очередь министр муниципального управления Хусейн Махлюф сообщил газете, что в освобожденные от боевиков районы Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, вернулись порядка 4,5 миллиона граждан. По словам министра, сирийские власти в общем выделили 50 миллиардов сирийских лир на восстановление разрушенных регионов. Махлюф отметил, что 275 миллионов лир из выделенной суммы будут потрачены на различные проекты в провинции в последнем квартале текущего года.
Губернатор Кунейтры Хамам Дейбат сообщил газете, что правительство Сирии предоставляет поддержку населению, в том числе "дав согласие на строительство в разрушенной Кунейтре". Кабмин Сирии выделил миллиард сирийских лир (около 2,3 миллиона долларов) на восстановление инфраструктуры в провинции и строительство жилых комплексов с 2020 года.
Министр сельского хозяйства Ахмад Кадири в свою очередь сообщил о проектах по развитию предприятий по разведению рогатого скота и рыбных ферм.
Также предполагается создание нового факультета университета Дамаска именно в Кунейтре.
В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.
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Война в СирииЭль-Кунейтра (мухафаза)СирияВ мире
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