Власти Сирии выделили два миллиона долларов на восстановление Кунейтры

ДАМАСК, 27 авг – РИА Новости. Сирийские власти подготовили план по восстановлению провинции Кунейтра и административного центра, одноименного города, разрушенного израильскими войсками более 40 лет назад, выделив на проекты более 2 миллионов долларов, заявил газете al-Watan министр водных ресурсов Хусейн Арнус.

Большая часть провинции составляет Голанские высоты, запад которых оккупирован Израилем.

Согласно версии сирийских властей, город Кунейтра был практически полностью целенаправленно уничтожен израильской армией перед выводом войск в 1974 году. Тогда власти решили не восстанавливать город, а население переместилось в новый административный центр провинции – Мадинат аль-Баас.

Директор департамента Голан в кабинете министров Сирии Мидхат Салих ранее заявил в интервью РИА Новости, что сирийские власти планируют в течение 2019 года начать проект по восстановлению домов в провинции Кунейтра для возвращения туда беженцев.

Согласно данным газеты, комитет из четверых министров во главе с Арнусом провел пять выездных заседаний в Кунейтре, где обсудил проекты по развитию провинции, многие из которых были разработаны еще в 2000 году.

Цель этих проектов – привлечение в провинцию покинувших ее жителей для увеличения количества рабочих рук, отмечает издание.

В свою очередь министр муниципального управления Хусейн Махлюф сообщил газете, что в освобожденные от боевиков районы Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, вернулись порядка 4,5 миллиона граждан. По словам министра, сирийские власти в общем выделили 50 миллиардов сирийских лир на восстановление разрушенных регионов. Махлюф отметил, что 275 миллионов лир из выделенной суммы будут потрачены на различные проекты в провинции в последнем квартале текущего года.

Губернатор Кунейтры Хамам Дейбат сообщил газете, что правительство Сирии предоставляет поддержку населению, в том числе "дав согласие на строительство в разрушенной Кунейтре". Кабмин Сирии выделил миллиард сирийских лир (около 2,3 миллиона долларов) на восстановление инфраструктуры в провинции и строительство жилых комплексов с 2020 года.

Министр сельского хозяйства Ахмад Кадири в свою очередь сообщил о проектах по развитию предприятий по разведению рогатого скота и рыбных ферм.

Также предполагается создание нового факультета университета Дамаска именно в Кунейтре.