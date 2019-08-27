В ДНР квалифицировали обстрелы Горловки и юга республики как теракт

ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье "теракт" в отношении украинских командиров после обстрелов Горловки и юга ДНР, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Следственное управление Генеральной прокуратуры ДНР возбудило два уголовных дела в отношении комбригов ВС Украины. Уголовные дела возбуждены по обстрелам Горловки и Новоазовского района ДНР в августе текущего года", - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным ведомства, 18 и 22 августа военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады ВС Украины "по приказам командира бригады" из стрелкового оружия и минометов обстреляли подконтрольную ДНР Горловку. Сгорели два дома, еще три были повреждены.

"Кроме того, 15 и 18 августа военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ по приказам командира бригады из стрелкового и минометного вооружения произвели обстрел села Коминтерново и села Саханка Новоазовского района. В результате возникшего вследствие обстрела пожара были повреждены две хозяйственные постройки", - добавили в ведомстве.