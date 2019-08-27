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РИА Новости

В ДНР квалифицировали обстрелы Горловки и юга республики как теракт

14:29 27.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка . Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье "теракт" в отношении украинских командиров после обстрелов Горловки и юга ДНР, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Следственное управление Генеральной прокуратуры ДНР возбудило два уголовных дела в отношении комбригов ВС Украины. Уголовные дела возбуждены по обстрелам Горловки и Новоазовского района ДНР в августе текущего года", - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По данным ведомства, 18 и 22 августа военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады ВС Украины "по приказам командира бригады" из стрелкового оружия и минометов обстреляли подконтрольную ДНР Горловку. Сгорели два дома, еще три были повреждены.
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
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"Кроме того, 15 и 18 августа военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ по приказам командира бригады из стрелкового и минометного вооружения произвели обстрел села Коминтерново и села Саханка Новоазовского района. В результате возникшего вследствие обстрела пожара были повреждены две хозяйственные постройки", - добавили в ведомстве.
В генпрокуратуре уточнили, что уголовные дела возбуждены по статье "террористический акт", ее санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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