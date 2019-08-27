Москвичи не увидят сближения астероида 2019 OU1 с Землей

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Жители Москвы не смогут увидеть сближение крупного астероида 2019 OU1 с Землей ночью 29 августа из-за его небольшого размера и дальнего расстояния, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.

"Объект очень маленький, пролетит очень далеко. Поэтому наблюдать его невооруженным глазом, не через телескоп не предоставляется возможным", - сообщили в планетарии.