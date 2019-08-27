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РИА Новости

Москвичи не увидят сближения астероида 2019 OU1 с Землей

14:28 27.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо
Звездное небо
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Звездное небо. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Жители Москвы не смогут увидеть сближение крупного астероида 2019 OU1 с Землей ночью 29 августа из-за его небольшого размера и дальнего расстояния, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.
"Объект очень маленький, пролетит очень далеко. Поэтому наблюдать его невооруженным глазом, не через телескоп не предоставляется возможным", - сообщили в планетарии.
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Ранее старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков рассказал РИА Новости, что астероид 2019 OU1 оказался гораздо меньше по своим параметрам и пройдет от Земли на безопасном расстоянии. Он сблизится с Землей в миллионе километров, это расстояние в три раза превышает расстояние до Луны.
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Московский планетарийМоскваРИА Наука
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