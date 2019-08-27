Киселев высказал свое отношение к мату

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 27 авг - РИА Новости. Мат является бесценным лингвистическим ресурсом русской культуры, который стоит использовать в качестве "специй" в языке, то есть только в особых ситуациях, а не постоянно, считает основатель фестиваля Rap Koktebel, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

На пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, Киселев отметил, что на Rap Koktebel не распространяются ограничения Роскомнадзора "по запрету тех самых четырех слов в печати", эта "площадка не регулируется".

"Если говорить о моем внутреннем отношении, то я его никогда не скрывал и даже высказывал прямо в эфире: я считаю, что мат – бесценный лингвистический ресурс в нашей культуре, просто драгоценный. Но именно поэтому не стоит его девальвировать, и пользоваться нужно как специями в особых, критических ситуациях", - сказал он журналистам.

Киселев добавил, что если постоянно использовать мат в речи, то он утратит свою силу. "Это мое персональное отношение. Здесь могут быть и другие взгляды на эту тему. Мы фактически ее здесь не регулируем, по крайней мере, я считаю такую позицию честной... У нас здесь 18+, если есть дети, то они приходят с родителям под их ответственность", - заключил Киселев.

Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после того, как в 2018 году поднялись дискуссии вокруг рэп-культуры в российском обществе на фоне скандалов вокруг срыва выступлений некоторых рэп-исполнителей. Организацией фестиваля занимается компания "Красный квадрат".