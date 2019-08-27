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РИА Новости
Культура

Киселев высказал свое отношение к мату

14:30 27.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 27 авг - РИА Новости. Мат является бесценным лингвистическим ресурсом русской культуры, который стоит использовать в качестве "специй" в языке, то есть только в особых ситуациях, а не постоянно, считает основатель фестиваля Rap Koktebel, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
На пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, Киселев отметил, что на Rap Koktebel не распространяются ограничения Роскомнадзора "по запрету тех самых четырех слов в печати", эта "площадка не регулируется".
"Если говорить о моем внутреннем отношении, то я его никогда не скрывал и даже высказывал прямо в эфире: я считаю, что мат – бесценный лингвистический ресурс в нашей культуре, просто драгоценный. Но именно поэтому не стоит его девальвировать, и пользоваться нужно как специями в особых, критических ситуациях", - сказал он журналистам.
Киселев добавил, что если постоянно использовать мат в речи, то он утратит свою силу. "Это мое персональное отношение. Здесь могут быть и другие взгляды на эту тему. Мы фактически ее здесь не регулируем, по крайней мере, я считаю такую позицию честной... У нас здесь 18+, если есть дети, то они приходят с родителям под их ответственность", - заключил Киселев.
Художественный руководитель, дирижёр и солист ансамбля Солисты Москвы Юрий Башмет (слева) и председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Вчера, 14:20Культура
Киселев заявил, что Rap Koktebel — не про политику
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после того, как в 2018 году поднялись дискуссии вокруг рэп-культуры в российском обществе на фоне скандалов вокруг срыва выступлений некоторых рэп-исполнителей. Организацией фестиваля занимается компания "Красный квадрат".
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Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
25 августа, 19:52Koktebel Jazz Party
Киселев анонсировал Koktebel Jazz Party в 2020 году
15200412
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КультураRap KoktebelДмитрий КиселевКрымКоктебельРоссия
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