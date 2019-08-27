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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии спасатели начали поиски пропавших в горах альпинистов

14:25 27.08.2019 (обновлено: 14:50 27.08.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВид на горы в Кабардино-Балкарии
Вид на горы в Кабардино-Балкарии
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Вид на горы в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 27 авг - РИА Новости. Спасатели в Кабардино-Балкарии вышли на поиски альпинистов из Москвы и Ялты, вовремя не вышедших на связь, сообщает ГУ МЧС по республике.
"В 13.50 поступила информация о том, что в Черекском районе в ущелье Безенги, на высоте 4100 метров начаты поисково-спасательные работы. Двое альпинистов из Москвы и Ялты не вышли на связь в установленное время", - говорится в сообщении.
Для поисково-спасательных работ привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, а также два спасателя, отмечено в сообщении.
"Альпинисты регистрировали свой маршрут в альплагере "Безенги". Информация уточняется", - добавлено в сообщении.
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