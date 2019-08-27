В Севастополе врачи отказались спасать пенсионерку: умерла прямо у больницы

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Севастополе пожилая женщина скончалась у дверей городской больницы № 4, помощи врачей она не дождалась. Пенсионерка травмировала ноги, но перевязки ей делать было некому, в итоге конечности загноились и покрылись червями. Неравнодушные люди ходили в больницу и просили медиков помочь, но те назвали ее бомжом и отказали. Сейчас инцидентом занимается Следственный комитет. Этот случай в очередной раз показал, как остро в городе стоит проблема с приютом для бездомных. Ведь подобного учреждения в Севастополе попросту нет. Хотя общественники уже третий год просят власти обратить на это внимание.

"Идите отсюда, сердобольные"

Жительница Севастополя Людмила Белова 26 августа по дороге домой увидела, как в пятидесяти метрах от приемного покоя горбольницы № 4 на лавочке сидела пожилая женщина практически без сознания. Белова приблизилась и была шокирована: от нее пахло падалью, а забинтованные раны на ногах сочились. При детальном осмотре стало понятно, что пенсионерка буквально гниет — по ней уже поползли черви.

Людмила Белова пошла в больницу и попросила помощи. Однако медики в приемном покое не только не стали слушать, а фактически выгнали ее за пределы учреждения.

"Врачи развернули меня, заявив, что эта женщина — бомжиха, а я не первая, кто приходит к ним и просит помочь. При этом пенсионерка была одета в чистую одежду, от нее не пахло алкоголем, да и лицо не было опухшим. Она не была похожа на бомжа. Но медики отрезали: "Таких, как вы, сердобольных, много, идите отсюда", — рассказала Белова корреспонденту РИА Новости.

По словам Людмилы, уже на выходе сотрудники нецензурно ее обозвали. Тем не менее она вызвала скорую, а через полчаса опять решила пойти в приемный покой, чтобы узнать фамилии врачей, дежуривших на смене. Все происходящее снимала на камеру. "Когда я снова проходила мимо той женщины, вокруг уже толпились сотрудники полиции. Пенсионерка умерла, так и не дождавшись хоть какой-то помощи", — с сожалением говорит Белова.

По ее подсчетам, скорая приехала через час после вызова. Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть.

"Я начала их расспрашивать, почему так долго, где они были? Мне ответили: мол, она сидит тут с половины восьмого утра. Умерла она почти в 11. Все были в курсе, но никто не помог ей".

Уже при Людмиле сотрудники полиции достали паспорт пенсионерки из кармана. Там же лежали полис и СНИЛС. Ее звали Александра. Коренная жительница Севастополя, умерла на 68-м году жизни.

"Любящий" сын

Все фотографии и видео Людмила Белова отправила добровольцам движения "Сердце Севастополя". Координатор организации Анастасия Макеева сообщила РИА Новости, что впервые они увидели пенсионерку Александру за два дня до смерти — уже тогда ноги гноились и плохо пахли. Добровольцы предложили помощь, но для оформления в больницу им требовался ее паспорт. Та сказала, что принесет его, но потом пропала.

Волонтеры опубликовали информацию о ней в соцсетях, в комментариях местные жители сразу же написали, что у нее есть сын. Вскоре Макеевой удалось выяснить, что он вместе с женой снимал квартиру на пенсию матери, пока та скиталась по "бомжатникам" вместе с другими бездомными. По словам собеседницы агентства, невестка умершей Александры — с Украины, российского гражданства у нее нет. Сын прописан в социальном центре, однако его регистрация недействительна с 2014 года. У пенсионерки были и внуки, которые тоже нигде не прописаны и не ходят в школу.

"Сын и его жена — алкоголики. Меня он заверил, что мать купал раз в неделю. Но мы-то видели ее бинты, от которых несло мертвечиной, видели, как по ногам ползали мухи. Честно признаться, я не верю, что ее кто-то мыл. Она просто сгнила, никто ей не обрабатывал раны", — сетует Макеева.

И продолжает: пожилая женщина страдала сахарным диабетом. Раны на ногах возникли из-за закупорки сосудов. Предварительная версия смерти, которую озвучили Макеевой, — сепсис и заражение крови. "Потом сын просил у меня денег на организацию похорон. Я рекомендовала обратиться в департамент труда и соцзащиты. Надеюсь, ее не похоронят в целлофановом пакете", — разводит руками она.

"Бомж-мобиль"

Смерть пенсионерки под дверями больницы вызвала серьезный резонанс в соцсетях. Реакция правоохранительных органов не заставила себя ждать: ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю начало проверку, прокомментировала РИА Новости пресс-секретарь ведомства Ольга Постнова. Ситуацию также изучают в местном департаменте здравоохранения, сообщил исполняющий обязанности руководителя ведомства Сергей Шеховцов на фейсбуке.

Впрочем, как утверждают волонтеры, подобные случаи, увы, не редкость. Движение "Сердце Севастополя" существует с 2016 года, за это время его участникам приходилось неоднократно сталкиваться с одной и той же проблемой — за бездомными в городе никто не следит. Они вообще никому здесь не нужны.

"У нас очень много бомжей. Есть страдающие от алкогольной зависимости, а есть и такие, кто просто оказался на улице и не имеет возможности вернуться к нормальной жизни. В Севастополе нет ни одного социального приюта, где они могли бы получить помощь, в том числе психологическую. В департаменте труда и соцзащиты ссылаются на то, что штат не укомплектован", — объясняет Анастасия Макеева.

По ее словам, из-за этого в городе сложилась напряженная обстановка с туберкулезом и педикулезом (вши). Волонтеры самостоятельно занимаются профилактикой, насколько это возможно. В июне купили микроавтобус, в основном на личные деньги Анастасии. В шутку прозвали его "бомж-мобиль". Теперь добровольцы могут централизованно собирать всех бездомных по городу и увозить в медучреждения на флюорографию. Те, у кого подтверждается диагноз, остаются на лечение в диспансере.

Сложная ситуация с педикулезом. Макеева приводит статистику: в этом году препаратов для обработки от вшей в севастопольских аптеках они купили в 18 раз больше, чем в прошлом. И, несмотря на тревожную обстановку, в городе нет санитарно-профилактического дезинфекционного учреждения, хотя Роспортебнадзор обязан его открыть. "Санпропускник — первоочередное условие для лицензирования деятельности Роспотребнадзора в Севастополе. Для этого им выделено помещение и финансирование. Мы уже два года боремся за то, чтобы открыли этот санпропускник. А они просто не могут закончить ремонт в здании", — перечисляет проблемы Макеева.

Добровольцы обрабатывают бомжей сами, буквально на улице, в кустах. Там же их стригут, переодевают в чистую одежду и отправляют обратно на улицу. Других возможностей у них нет.

Если бы не медики — было бы хуже

Об острой нехватке приютов и отсутствии социальной помощи для бездомных знают и власти. Депутат заксобрания Севастополя, председатель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Татьяна Щербакова объяснила РИА Новости, что попытки открыть пункт временного содержания для бомжей предпринимались неоднократно, но, как только местные жители узнавали об этом, поднимали жуткий скандал — вплоть до митингов.

"Милосердие зачастую носит формальный характер. В действительности люди не хотят, чтобы рядом с ними жили бездомные. К сожалению, жители города не понимают, что организованный приют как раз-таки обеспечит чистоту и безопасность", — подчеркивает Щербакова. По ее словам, последний раз власти города хотели организовать временный центр для бездомных в селе под Севастополем, но проект пришлось свернуть под крики местных.

Щербакова также подтвердила, что управление Роспотребнадзора действительно до сих пор не открыло санпропускник в городе, хотя в этом есть острая необходимость.