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РИА Новости
Культура

Виола Дэвис сыграет Мишель Обаму в политической драме

15:00 27.08.2019
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© AP Photo / Evan Agostini/Charles Sykes/InvisionАктриса Виола Дэвис и Мишель Обама
Актриса Виола Дэвис и Мишель Обама
© AP Photo / Evan Agostini/Charles Sykes/Invision
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Обладательница премии "Оскар" Виола Дэвис исполнит роль Мишель Обамы в многосерийной телевизионной политической драме "Первые леди", сообщает Variety.
Источник рассказал изданию, что актриса уже подписала контракт на участие в проекте. Дэвис также станет исполнительным продюсером картины.
В сериале расскажут о личной и политической жизни жен американских президентов в разные эпохи. Так, первый сезон будет посвящен Элеоноре Рузвельт, Бетти Форд и Мишель Обаме.
Сценарист и продюсер проекта - Аарон Кули ("Кровавый ручей", "Двенадцать"). Остальные подробности пока неизвестны.
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КультураКино и сериалыНовости культурыВиола ДэвисМишель ОбамаСША
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