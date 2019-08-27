Виола Дэвис сыграет Мишель Обаму в политической драме

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Обладательница премии "Оскар" Виола Дэвис исполнит роль Мишель Обамы в многосерийной телевизионной политической драме "Первые леди", Обладательница премии "Оскар" Виола Дэвис исполнит роль Мишель Обамы в многосерийной телевизионной политической драме "Первые леди", сообщает Variety.

Источник рассказал изданию, что актриса уже подписала контракт на участие в проекте. Дэвис также станет исполнительным продюсером картины.

В сериале расскажут о личной и политической жизни жен американских президентов в разные эпохи. Так, первый сезон будет посвящен Элеоноре Рузвельт, Бетти Форд и Мишель Обаме.