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РИА Новости

СМИ: в Таиланде обнаружили мужчину, которому может быть 128 лет

14:19 27.08.2019 (обновлено: 14:33 27.08.2019)
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© Depositphotos / vichie81Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
© Depositphotos / vichie81
Бангкок, Таиланд. Архивное фото
БАНГКОК, 27 авг - РИА Новости. Мужчина в предполагаемом возрасте 128 лет обнаружен в одной из деревень провинции Удон Тхани на северо-востоке Таиланда, сообщает во вторник интернет-версия газеты "Кхао Сот".
Он Пханчомпху возрастом 128 лет живет в деревне Монсомбун района Чайван в собственном доме вместе со своей 70-летней женой Сонг, семью детьми и 11 внуками, говорится в сообщении. Газета приводит фотографию удостоверения личности гражданина Таиланда Она Пханчомпху, датой рождения на которой значится 9 апреля 1891 года.
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С такой датой рождения таиландский долгожитель может претендовать на звание одного из старейших мужчин на планете, отмечает издание.
Мужчина самостоятельно передвигается, сам поднимается по лестнице на второй этаж. По впечатлениям журналиста газеты, который встретился с долгожителем и его семьей, Пханчомпху вполне в здравом уме и обладает хорошей памятью.
Пханчомпху и его жена принадлежат к одной из основных тайско-лаосских национальных групп Пху Тхаи, представители которой живут как в северо-восточном Таиланде, так и в соседнем южном Лаосе. Мужчина объясняет свое долголетие здоровой природной пищей и постоянными физическими нагрузками.
Газета подчеркивает, что Пханчомпху родился еще в середине царствования короля Чулалонгкорна, Рамы Пятого, и наблюдал всю историю Таиланда последнего столетия.
Для истории российско-таиландских отношений год его рождения, 1891, знаменателен тем, что в марте того же года Таиланд (тогда Сиам) посетил российский Престолонаследник, цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай Второй.
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