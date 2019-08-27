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РИА Новости

Кандидатом в премьеры Косово впервые стала женщина

14:17 27.08.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевКосово
Косово
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Крупнейший оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) выдвинул первую женскую кандидатуру на пост премьер-министра самопровозглашенной республики, ей стала университетский преподаватель Вьоса Османи.
Бывший полевой командир Освободительной армии Косово и "премьер" Рамуш Харадинай 19 июля подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу. Там он предстал перед специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово, но по совету адвокатов воспользовался правом сохранять молчание. В ночь на 26 июля он вернулся в Приштину из Гааги и заявил, что продолжит возглавлять кабмин, несмотря на уход в отставку. Харадинай также призвал президента Хашима Тачи назначить дату внеочередных выборов, депутаты большинством голосов 22 августа утвердили роспуск парламента. В понедельник Тачи подписал соответствующий указ и назначил дату голосования на 6 октября.
Главный совет ДСК, которому принадлежит 25 из 120 мест в нынешнем созыве косовского парламента, принял решение во вторник. Кампания официально начинается 25 сентября.
Османи – женщина, молодая мать, приверженная своей семье и стране, у нее хватит храбрости, чтобы столкнуться с бурными последствиями плохого управления в предыдущий период, поэтому заслуживает широкую и безусловную гражданскую поддержку", - цитирует издание Koha оппозиционную партию.
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Вьоса Османи родилась 17 мая 1982 года в Косовска-Митровице. Окончила юридический факультет в Приштине, затем защитила докторскую диссертацию в Питтсбургском университете (University of Pittsburgh) в США. В косовском парламенте находится в третьем мандате как депутат ДСК, сейчас возглавляет комитет по иностранным делам, диаспоре и стратегическим инвестициям.
Ранее Харадинай и его Альянс за будущее Косово заключили предвыборную коалицию с оппозиционной Социал-демократической партией мэра Приштины и одного из бывших лидеров радикального движения "Самоопределение" Шпенда Ахмети. Правящая Демократическая партия Косово спикера парламента Кадри Весели также заявила о своей уверенности в победе на предстоящих выборах.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
Президент Республики Косово Хашим Тачи
2 августа, 16:24РИА Новости
Хашим Тачи призвал правящую коалицию Косово выдвинуть кандидатуру премьера
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