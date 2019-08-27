Кандидатом в премьеры Косово впервые стала женщина

БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Крупнейший оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) выдвинул первую женскую кандидатуру на пост премьер-министра самопровозглашенной республики, ей стала университетский преподаватель Вьоса Османи.

Бывший полевой командир Освободительной армии Косово и "премьер" Рамуш Харадинай 19 июля подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу. Там он предстал перед специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово, но по совету адвокатов воспользовался правом сохранять молчание. В ночь на 26 июля он вернулся в Приштину из Гааги и заявил, что продолжит возглавлять кабмин, несмотря на уход в отставку. Харадинай также призвал президента Хашима Тачи назначить дату внеочередных выборов, депутаты большинством голосов 22 августа утвердили роспуск парламента. В понедельник Тачи подписал соответствующий указ и назначил дату голосования на 6 октября.

Главный совет ДСК, которому принадлежит 25 из 120 мест в нынешнем созыве косовского парламента, принял решение во вторник. Кампания официально начинается 25 сентября.

Османи – женщина, молодая мать, приверженная своей семье и стране, у нее хватит храбрости, чтобы столкнуться с бурными последствиями плохого управления в предыдущий период, поэтому заслуживает широкую и безусловную гражданскую поддержку", - цитирует издание Koha оппозиционную партию.

Вьоса Османи родилась 17 мая 1982 года в Косовска-Митровице. Окончила юридический факультет в Приштине, затем защитила докторскую диссертацию в Питтсбургском университете (University of Pittsburgh) в США. В косовском парламенте находится в третьем мандате как депутат ДСК, сейчас возглавляет комитет по иностранным делам, диаспоре и стратегическим инвестициям.

Ранее Харадинай и его Альянс за будущее Косово заключили предвыборную коалицию с оппозиционной Социал-демократической партией мэра Приштины и одного из бывших лидеров радикального движения "Самоопределение" Шпенда Ахмети. Правящая Демократическая партия Косово спикера парламента Кадри Весели также заявила о своей уверенности в победе на предстоящих выборах.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.