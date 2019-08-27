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РИА Новости

ГП призвала возбудить уголовное дело против должностных лиц "Крестов-2"

14:15 27.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Акимов / Перейти в фотобанкСотрудник Федеральной службы исполнения наказаний РФ перед зданием нового следственного изолятора "Кресты-2", строящегося в Санкт-Петербурге
Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний РФ перед зданием нового следственного изолятора Кресты-2, строящегося в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Акимов
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Генпрокуратура РФ поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц петербургских "Крестов-2", халатность которых привела к многочисленным нарушениям в этом СИЗО, заявил во вторник официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Он рассказал, что разбираться в ситуации в "Крестах" в Санкт-Петербург поехали прокуроры центрального аппарата, была организована проверка исполнения требований законодательства при содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО-1.
"Сразу скажу, что нарушения были выявлены. Причем Генпрокуратура поставила вопрос об уголовном преследовании должностных лиц СИЗО-1, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Соответствующие материалы направлены в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу для решения вопроса об уголовном преследовании", - сообщил Куренной на официальном интернет-канале ведомства "Эфир".
"Если мы говорим о конкретных нарушениях, то одно из наиболее серьезных - это перевод гражданина, впервые оказавшегося в СИЗО, в камеру с гражданами, уже имеющими судимости. Речь как раз о том заключенном под стражу, которого, как мы видели на съемке, били. Этот противоречащий закону перевод был организован сотрудниками СИЗО-1 якобы в воспитательных целях. Но в истинных причинах предстоит разобраться следователям. Пострадавший гражданин уже переведен обратно в свою камеру", - добавил он.
Сотрудник ФСИН
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Куренной отметил, что по итогам проверки прокуратура внесла представление территориальному органу уголовно-исполнительной системы. "Наши коллеги потребовали устранить все нарушения", - заключил он.
Ранее в интернете появилось заявление, в котором утверждается, что администрация петербургского СИЗО-1, известного как "Кресты-2", якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги. Проверки начали ФСИН, Генпрокуратура и СК. В минувшую пятницу ФСИН сообщила, что по итогам проверки уволены три сотрудника "Крестов-2", еще 20 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.
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Александр КуреннойГенеральная прокуратура РФПроисшествия
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