ГП призвала возбудить уголовное дело против должностных лиц "Крестов-2"

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Генпрокуратура РФ поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц петербургских "Крестов-2", халатность которых привела к многочисленным нарушениям в этом СИЗО, заявил во вторник официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Он рассказал, что разбираться в ситуации в "Крестах" в Санкт-Петербург поехали прокуроры центрального аппарата, была организована проверка исполнения требований законодательства при содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО-1.

"Сразу скажу, что нарушения были выявлены. Причем Генпрокуратура поставила вопрос об уголовном преследовании должностных лиц СИЗО-1, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Соответствующие материалы направлены в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу для решения вопроса об уголовном преследовании", - сообщил Куренной на официальном интернет-канале ведомства " Эфир ".

"Если мы говорим о конкретных нарушениях, то одно из наиболее серьезных - это перевод гражданина, впервые оказавшегося в СИЗО, в камеру с гражданами, уже имеющими судимости. Речь как раз о том заключенном под стражу, которого, как мы видели на съемке, били. Этот противоречащий закону перевод был организован сотрудниками СИЗО-1 якобы в воспитательных целях. Но в истинных причинах предстоит разобраться следователям. Пострадавший гражданин уже переведен обратно в свою камеру", - добавил он.

Куренной отметил, что по итогам проверки прокуратура внесла представление территориальному органу уголовно-исполнительной системы. "Наши коллеги потребовали устранить все нарушения", - заключил он.