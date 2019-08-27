Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T14:13Z
https://ria.ru/20190827/1557949944.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151165/26/1511652674_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_4a4416e8fa47d5cc8c0fc9ca59652d11.jpg
РИА Новости

ПСБ стал участником соглашения по поставкам вертолетов на 300 млрд рублей

14:13 27.08.2019
21
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Пятистороннее соглашение о сотрудничестве в области поставок новой вертолетной техники российского производства было заключено во вторник в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019, передает корреспондент РИА Новости.
Соглашение заключили ПСБ банк, Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех"), Открытая лизинговая компания, Вертолетная сервисная компания и авиационная компания "Конверс Авиа".
Целью соглашения, рассчитанного на 5 лет, является создание благоприятных условий для производства, поставок, эксплуатации и обслуживания вертолетов российского производства. В рамках соглашения планируется разработка и реализация уникальных программ, связанных с передачей новых вертолетов российского производства в операционную аренду.
"Это соглашение, несомненно, стимулирует вертолетный рынок, но вопрос сейчас в другом: в перспективе до 2025 года более 60% российского гражданского вертолетного парка выходит из эксплуатации, поэтому назрела его замена. Мы оцениваем это количество в 500-600 вертолетов как минимум, что в денежном эквиваленте составляет порядка 250-300 миллиардов рублей в текущих ценах", - рассказал журналистам в кулуарах авиасалона руководитель ПСБ Петр Фрадков.
Инициатива позволит оживить внутренний рынок вертолетных услуг, придаст стимул развитию рынка вертолетной техники, а банку – диверсифицировать собственный бизнес, добавил Фрадков.
В свою очередь, генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщил журналистам, что подписанное сегодня соглашение дает старт масштабной работе по выработке общих подходов к процедурам поставки, аренды и обслуживания новейших российских вертолетов.
Офисы ПСБ превращены в стрит-арт объекты в проекте Богатыри своего дела
25 июля, 13:19РИА Новости
Офисы ПСБ превращены в стрит-арт объекты в проекте "Богатыри своего дела"
"Мы приветствуем стремление наших коллег из ПСБ выйти на рынок операционной аренды вертолетной техники, ведь участие такой крупной компании сделает вертолеты более доступными для эксплуатантов. В конечном счете наши общие усилия направлены на решение одной из важнейших задач государственного масштаба – обновление вертолетного парка РФ", - заключил Богинский.
Подписанный документ предусматривает создание совместных рабочих групп и разработку общих рекомендаций по реализации проектов в рамках данного соглашения. Среди направлений сотрудничества - подготовка типовых документов по аренде и поставке вертолетов, ведение послепродажного обслуживания, подготовка летно-технического персонала, а также организация технического контроля приемки вертолетов от эксплуатанта при их возврате из аренды, отмечается в сообщении пресс-службы банка.
000000
Обсудить 0
Авиасалон МАКСНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Вертолеты Ми-24 (вверху) и Ансат-У выполняют демонстрационный полет
Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
РИА
Новости
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
ПСБ увеличил портфель кредитов для малого и среднего бизнеса на 30%
Пассажирский самолет в небе
Доходы "Эйр Астана" в первом полугодии 2019 года выросли на 12%
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском
Медведев отметил роль авиасалона МАКС в расширении экспортных возможностей
Лента
новостей
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ продолжит вовлекать малый бизнес в кооперацию по гособоронзаказу
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
Воронежская область подписала соглашение о сотрудничестве с Роскосмосом
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин и Эрдоган открыли авиакосмический салон МАКС-2019
Павильон компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
В России создадут "принципиально новый" вертолет
Площадь перед Южным вокзалом в городе Чанша
Роботы нового поколения убирают улицы в Центральном Китае
Листы с денежными купюрами
В малый и средний бизнес в Оренбуржье инвестируют более 2 миллиардов рублей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин обсудил с Эрдоганом экономические вопросы
Вертолет Ансат компании HeliExpress, на котором будет осуществляться доставка гостей на авиасалон МАКС-2019
Организаторы МАКС-2019 не справляются с пассажиропотоком
Государственные флаги России и Китая и флаг Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Борисов отметил интерес турецких партнеров к российской технике
Флаги Ирана
Иран представит на МАКС-2019 вертолеты и беспилотники
Казанский кремль
Татарстан поделится с Китаем опытом проведения чемпионата мира WorldSkills
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
Лента новостейМолния