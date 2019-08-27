ПСБ стал участником соглашения по поставкам вертолетов на 300 млрд рублей

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Пятистороннее соглашение о сотрудничестве в области поставок новой вертолетной техники российского производства было заключено во вторник в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019, передает корреспондент РИА Новости.

Соглашение заключили ПСБ банк, Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех"), Открытая лизинговая компания, Вертолетная сервисная компания и авиационная компания "Конверс Авиа".

Целью соглашения, рассчитанного на 5 лет, является создание благоприятных условий для производства, поставок, эксплуатации и обслуживания вертолетов российского производства. В рамках соглашения планируется разработка и реализация уникальных программ, связанных с передачей новых вертолетов российского производства в операционную аренду.

"Это соглашение, несомненно, стимулирует вертолетный рынок, но вопрос сейчас в другом: в перспективе до 2025 года более 60% российского гражданского вертолетного парка выходит из эксплуатации, поэтому назрела его замена. Мы оцениваем это количество в 500-600 вертолетов как минимум, что в денежном эквиваленте составляет порядка 250-300 миллиардов рублей в текущих ценах", - рассказал журналистам в кулуарах авиасалона руководитель ПСБ Петр Фрадков.

Инициатива позволит оживить внутренний рынок вертолетных услуг, придаст стимул развитию рынка вертолетной техники, а банку – диверсифицировать собственный бизнес, добавил Фрадков.

В свою очередь, генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщил журналистам, что подписанное сегодня соглашение дает старт масштабной работе по выработке общих подходов к процедурам поставки, аренды и обслуживания новейших российских вертолетов.

"Мы приветствуем стремление наших коллег из ПСБ выйти на рынок операционной аренды вертолетной техники, ведь участие такой крупной компании сделает вертолеты более доступными для эксплуатантов. В конечном счете наши общие усилия направлены на решение одной из важнейших задач государственного масштаба – обновление вертолетного парка РФ", - заключил Богинский.