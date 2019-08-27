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РИА Новости

Эксперт усомнился в перспективах суда над латвийскими карателями

14:12 27.08.2019
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© РИА НовостиМесто раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
© РИА Новости
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вскрытое Следственным комитетом массовое убийство мирных жителей Новгородской области в годы Великой Отечественной войны – преступление без сроков давности, но найти и наказать виновных будет очень сложно.
Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости эксперт по правовым вопросам общероссийского движения "Сильная Россия", адвокат Янис Юкша, комментируя возбужденное в мае этого года уголовное дело о геноциде.
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Жертв карателей на Новгородчине в годы ВОВ может быть больше, чем считалось
Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Эксгумировано уже около 500 останков, но, по данным регионального главка СК РФ, всего под землей может покоиться до 5 тысяч тел.
Областное управление ФСБ предоставило РИА Новости список предполагаемых карателей из 19 имен. В основном, это латыши - Рудольф Гроте, Сергей Коржи, Загерс Цагерс, Карлис Лацис и другие.
"Есть преступления, которые не имеют срока давности. Каратели, которые скрываются от правосудия, поменяли личные данные, состарились уже или даже умерли – но все равно важно искать их, даже объявить их в розыск важно, хотя бы ради памяти замученных ими людей", - заявил эксперт.
Однако найти их и осудить сейчас будет очень непросто "по многим причинам, тем более что предпринимались попытки уничтожить документы, поменять данные и так далее", отметил собеседник агентства.
"К тому же не осталось и тех, кто может их опознать, скорее всего", - полагает собеседник агентства.
При этом любой тюремный срок для оставшихся в живых фигурантов дела станет, скорее всего, пожизненным в связи с их возрастом, заключил эксперт.
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Следственный комитет РФФСБ РФНовгородская областьРоссия
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