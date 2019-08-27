Эксперт усомнился в перспективах суда над латвийскими карателями

Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей. Архивное фото

Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вскрытое Следственным комитетом массовое убийство мирных жителей Новгородской области в годы Великой Отечественной войны – преступление без сроков давности, но найти и наказать виновных будет очень сложно.

Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости эксперт по правовым вопросам общероссийского движения "Сильная Россия", адвокат Янис Юкша, комментируя возбужденное в мае этого года уголовное дело о геноциде.

Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Эксгумировано уже около 500 останков, но, по данным регионального главка СК РФ, всего под землей может покоиться до 5 тысяч тел.

Областное управление ФСБ предоставило РИА Новости список предполагаемых карателей из 19 имен. В основном, это латыши - Рудольф Гроте, Сергей Коржи, Загерс Цагерс, Карлис Лацис и другие.

"Есть преступления, которые не имеют срока давности. Каратели, которые скрываются от правосудия, поменяли личные данные, состарились уже или даже умерли – но все равно важно искать их, даже объявить их в розыск важно, хотя бы ради памяти замученных ими людей", - заявил эксперт.

Однако найти их и осудить сейчас будет очень непросто "по многим причинам, тем более что предпринимались попытки уничтожить документы, поменять данные и так далее", отметил собеседник агентства.

"К тому же не осталось и тех, кто может их опознать, скорее всего", - полагает собеседник агентства.