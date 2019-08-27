Киев фальсифицирует обстрелы со стороны ополчения, заявили в ДНР

"В ходе имитации минометного обстрела в районе населенного пункта Новолуганское (под контролем Киева – ред.) получил ранения один боевик-взрывотехник. С целью сокрытия нарушений требований безопасности раненным боевиком при проведении такого рода "театральных постановок" штаб оккупантов сообщил о минометном обстреле с нашей стороны", - сказал Айгистов.