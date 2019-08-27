Киев фальсифицирует обстрелы со стороны ополчения, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Киев фальсифицирует обстрелы со стороны ополчения, во время постановочного подрыва боеприпасов пострадал украинский силовик, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.
"В ходе имитации минометного обстрела в районе населенного пункта Новолуганское (под контролем Киева – ред.) получил ранения один боевик-взрывотехник. С целью сокрытия нарушений требований безопасности раненным боевиком при проведении такого рода "театральных постановок" штаб оккупантов сообщил о минометном обстреле с нашей стороны", - сказал Айгистов.
По его словам, подрывы боеприпасов у линии соприкосновения украинские силовики производят для имитации обстрелов со стороны ополчения для украинских СМИ, которые прибыли в Донбасс.