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РИА Новости

Ливан надеется, что Россия отправит "доходчивое послание" Израилю

13:56 27.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета министров Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября 2017
Председатель Совета министров Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БЕЙРУТ, 27 авг - РИА Новости. Бейрут рассчитывает на посредничество Москвы для разрешения конфликта с Израилем, которому РФ может отправить "доходчивое послание" после ударов беспилотников в пригороде ливанской столицы, заявил премьер-министр страны Саад Харири в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Ливан рассчитывает на роль России ради избежания дальнейшего роста напряженности, а также на доходчивое послание Израилю ради прекращения нарушений суверенитета Израилем", - цитирует слова Харири пресс-служба главы правительства.
Харири подчеркнул, что атаки на густонаселенные районы - удар по основам стабильности, границы которой отмечены в резолюции 1701 СБ ООН, принятой после войны 2006 года, и угрожают опасной эскалацией в регионе, "итоги которой предположить мы не можем".
Как заявили в Ливане, в ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали южный пригород Бейрута. Однако один из атакующих потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения. Генсекретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля. В то время, как премьер Харири назвал их непокрытой агрессией против суверенитета Ливана.
Премьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
Вчера, 13:37РИА Новости
Бейрут попросил Россию не допустить эскалации между Ливаном и Израилем
Во вторник вечером состоится экстренное совещание высшего совета безопасности Ливана, на котором будут приняты решения.
Израиль пока не прокомментировал ситуацию.
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Хасан НасруллаСаад ХаририСергей ЛавровМИД РФСовет Безопасности ООНООНРоссияИзраильЛиванВ мире
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