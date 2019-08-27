Ливан надеется, что Россия отправит "доходчивое послание" Израилю

Председатель Совета министров Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября 2017

БЕЙРУТ, 27 авг - РИА Новости. Бейрут рассчитывает на посредничество Москвы для разрешения конфликта с Израилем, которому РФ может отправить "доходчивое послание" после ударов беспилотников в пригороде ливанской столицы, заявил премьер-министр страны Саад Харири в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Ливан рассчитывает на роль России ради избежания дальнейшего роста напряженности, а также на доходчивое послание Израилю ради прекращения нарушений суверенитета Израилем", - цитирует слова Харири пресс-служба главы правительства.

Харири подчеркнул, что атаки на густонаселенные районы - удар по основам стабильности, границы которой отмечены в резолюции 1701 СБ ООН, принятой после войны 2006 года, и угрожают опасной эскалацией в регионе, "итоги которой предположить мы не можем".

Как заявили в Ливане, в ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали южный пригород Бейрута. Однако один из атакующих потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения. Генсекретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля. В то время, как премьер Харири назвал их непокрытой агрессией против суверенитета Ливана.

Во вторник вечером состоится экстренное совещание высшего совета безопасности Ливана, на котором будут приняты решения.