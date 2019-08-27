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РИА Новости
Культура

Елизавету II расстроило граффити, испортившее вид на Виндзорский замок

14:28 27.08.2019
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© AFP 2019 / Paul Hackett, poolКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II
© AFP 2019 / Paul Hackett, pool
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II огорчилась, когда узнала, что вандал сделал огромное граффити на мосту королевской железной дороги, которое испортило ее любимый вид на Виндзорский замок, сообщает The Sun.
"Королева очень расстроилась, услышав, что вид на Виндзорский замок превратился в ​​бельмо на глазу. Помощники уже думают, что можно сделать, чтобы убрать этот знак вандализма и вернуть все на прежние места", - рассказал изданию представитель королевы.
Он также заявил, что когда нарушителя поймают, то ему придется выплатить штраф или даже сесть в тюрьму - такие граффити незаконны и портят внешний облик города.
Неизвестный художник нарисовал слово "HELCH" - уличный тег, который уже видели на многих площадках в Лондоне и его окрестностях. Нарушителя до сих пор не нашли.
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