Елизавету II расстроило граффити, испортившее вид на Виндзорский замок

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II огорчилась, когда узнала, что вандал сделал огромное граффити на мосту королевской железной дороги, которое испортило ее любимый вид на Виндзорский замок, Королева Великобритании Елизавета II огорчилась, когда узнала, что вандал сделал огромное граффити на мосту королевской железной дороги, которое испортило ее любимый вид на Виндзорский замок, сообщает The Sun.

Graffiti yob upsets the Queen by daubing ‘HELCH’ in 60ft white letters on viaduct near Windsor Castle https://t.co/ZxafBrx51Y pic.twitter.com/zVP96p5WPP — chris batchelor (@Bumbleslumber) 27 августа 2019 г.

"Королева очень расстроилась, услышав, что вид на Виндзорский замок превратился в ​​бельмо на глазу. Помощники уже думают, что можно сделать, чтобы убрать этот знак вандализма и вернуть все на прежние места", - рассказал изданию представитель королевы.

Он также заявил, что когда нарушителя поймают, то ему придется выплатить штраф или даже сесть в тюрьму - такие граффити незаконны и портят внешний облик города.