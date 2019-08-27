Глава Минприроды заявил о нехватке лесничих в России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 авг - РИА Новости. Численность лесничих в России сегодня составляет 23 тысячи, этот норматив предстоит увеличить, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
"То, что лесом нужно заниматься, это безусловно. Для сравнения: в Советском Союзе было 85 тысяч лесничих, а на сегодняшний день - 23 тысячи. Нам предстоит увеличить этот норматив, это точно, потому что хозяин в лесу должен появиться", - сказал Кобылкин во вторник на встрече со студентами в Ханты-Мансийске.
По его словам, природных пожаров в этом году зарегистрировано из расчета на 1 миллион гектаров меньше, чем в прошлом, если учитывать контролируемые лесные массивы. "Есть леса, до которых мы физически не можем долететь... Наши расстояния иногда не позволяют долететь до точки пожара", - пояснил он.
В четырех регионах - Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - ранее был объявлен режим ЧС в связи с природными пожарами. Глава Минприроды заявлял, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.