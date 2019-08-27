Глава Минприроды заявил о нехватке лесничих в России

"То, что лесом нужно заниматься, это безусловно. Для сравнения: в Советском Союзе было 85 тысяч лесничих, а на сегодняшний день - 23 тысячи. Нам предстоит увеличить этот норматив, это точно, потому что хозяин в лесу должен появиться", - сказал Кобылкин во вторник на встрече со студентами в Ханты-Мансийске.