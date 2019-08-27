Пожар не повлиял на график богослужений Рождественского монастыря в Москве

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Богослужения в пострадавшем от пожара Богородице-Рождественском женском монастыре в центре Москвы идут по расписанию, храмы огонь не затронул, сообщили РИА Новости во вторник в монастыре.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что вечером 26 августа в монастыре произошел пожар на площади 400 квадратных метров. Из-за возгорания пострадал келейный корпус обители.

"У нас все в порядке, погасили и славу Богу, служба идет. Храмы не пострадали, и вообще почти ничего не пострадало. Богослужение будет сегодня в 17.00, завтра в 9 утра на праздник (Успения Богородицы – ред.). Пусть на службу приходят, успокойте людей", - сообщили в монастыре.