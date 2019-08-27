Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T14:01Z
https://ria.ru/20190827/1557949053.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155793/04/1557930462_0:18:3114:1770_1036x0_80_0_0_6575de6bb2255f827f931f9326e17413.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Пожар не повлиял на график богослужений Рождественского монастыря в Москве

13:49 27.08.2019 (обновлено: 14:01 27.08.2019)
99
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат возгорание кровли одного из зданий Богородице-Рождественского женского монастыря в Москве. 26 августа 2019
Сотрудники МЧС тушат возгорание кровли одного из зданий Богородице-Рождественского женского монастыря в Москве. 26 августа 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Богослужения в пострадавшем от пожара Богородице-Рождественском женском монастыре в центре Москвы идут по расписанию, храмы огонь не затронул, сообщили РИА Новости во вторник в монастыре.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что вечером 26 августа в монастыре произошел пожар на площади 400 квадратных метров. Из-за возгорания пострадал келейный корпус обители.
Сотрудники МЧС тушат возгорание кровли одного из зданий Богородице-Рождественского женского монастыря в Москве. 26 августа 2019
Вчера, 12:43РИА Недвижимость
Власти Москвы: памятники Рождественского монастыря не пострадали при пожаре
"У нас все в порядке, погасили и славу Богу, служба идет. Храмы не пострадали, и вообще почти ничего не пострадало. Богослужение будет сегодня в 17.00, завтра в 9 утра на праздник (Успения Богородицы – ред.). Пусть на службу приходят, успокойте людей", - сообщили в монастыре.
Рождественский монастырь расположен на пересечении улицы Рождественка и Рождественского бульвара. Обитель основали в 1386 году на берегу речки Неглинной. Это один из древнейших женских монастырей Москвы. На территории монастыря расположено много выдающихся памятников, среди которых собор Рождества Богородицы XVI века, церковь Казанской иконы Божьей Матери, церковь Иоанна Златоуста и другие.
100000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигияМосква
Рекомендуем
Установка купола на храм
Курганская епархия заявила, что земля под храм у детсада выделена законно
РИА
Новости
Главная икона Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
Главную православную икону ВМФ России доставили в Калининград
Ирина Козлова с депутатом Дмитрием Иониным, к которому она обратилась за помощью
Врача из поликлиники хотят судить за отказ оперировать ребенка с некрозом
Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Киселев высказал свое отношение к мату
Лента
новостей
Строительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка Патриот
В Минобороны рассказали об убранстве главного храма Вооруженных сил
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин и Эрдоган посмотрели авиашоу на МАКС-2019
Вид на Москву
В Москве появится производство по переработке пластика
Росздравнадзор нашел нарушения в работе московской онкобольницы № 1
Валидатор для оплаты проезда
В Башкирии проверят инцидент, произошедший в автобусе с девушкой-инвалидом
Актер Валентин Гафт с супругой актрисой Ольгой Остроумовой
Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии актера
Сотрудники МЧС тушат возгорание кровли одного из зданий Богородице-Рождественского женского монастыря в Москве. 26 августа 2019
В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Днепропетровскую область
"Люди в него еще верят". Что успел сделать Зеленский за первые сто дней
Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Киселев заявил, что к Rap Koktebel все готово на 100%
Комар
Укус комара довел британку до остановки сердца
Киев
В СНБО Украины рассказали о будущем службы финансовых расследований
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
Лента новостейМолния