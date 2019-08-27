Пожар не повлиял на график богослужений Рождественского монастыря в Москве

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Богослужения в пострадавшем от пожара Богородице-Рождественском женском монастыре в центре Москвы идут по расписанию, храмы огонь не затронул, сообщили РИА Новости во вторник в монастыре.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что вечером 26 августа в монастыре произошел пожар на площади 400 квадратных метров. Из-за возгорания пострадал келейный корпус обители.
"У нас все в порядке, погасили и славу Богу, служба идет. Храмы не пострадали, и вообще почти ничего не пострадало. Богослужение будет сегодня в 17.00, завтра в 9 утра на праздник (Успения Богородицы – ред.). Пусть на службу приходят, успокойте людей", - сообщили в монастыре.
Рождественский монастырь расположен на пересечении улицы Рождественка и Рождественского бульвара. Обитель основали в 1386 году на берегу речки Неглинной. Это один из древнейших женских монастырей Москвы. На территории монастыря расположено много выдающихся памятников, среди которых собор Рождества Богородицы XVI века, церковь Казанской иконы Божьей Матери, церковь Иоанна Златоуста и другие.