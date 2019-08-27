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РИА Новости

В Арктике открыли пять новых островов

13:46 27.08.2019 (обновлено: 17:05 27.08.2019)
30477
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкАрхипелаг Земля Франца-Иосифа
Архипелаг Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.
"Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров. На новых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы", — отмечается в сообщении пресс-службы Северного флота.
Острова находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки.
Впервые новые территории заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков. Предполагается, что ранее острова скрывал ледник.
В 2015-2018 годах гидрографы Северного флота помогли обнаружить более 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
Комплексная экспедиция Северного флота на Землю Франца-Иосифа стартовала из Североморска 15 августа и должна продлиться до конца сентября. Ее участники, помимо запланированных исследований, хотят частично повторить маршруты первопроходцев Юлиуса Пайера (экспедиция 1874 года), Фредерика Джексона (экспедиция 1897-го), а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова.
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АрктикаРИА Наука
Популярные комментарии
Молодцы гидрографы!!!
27 августа, 13:49
Арсений Понфилекно
9950002
С детства зачитывался романами о русских полярных исследователях первооткрывателях и их открытиях , искренне обрадовался, что эта русская стезя в Арктике продолжается.
27 августа, 14:10
ИСИван Семёнов
7140003
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