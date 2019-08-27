Суд по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе отложили до четверга

УФА, 27 авг - РИА Новости. Судебное заседание в Уфе над тремя экс-полицейскими, обвиняемыми в групповом изнасиловании коллеги, отложено до четверга по ходатайству потерпевшей стороны, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде города.

"Суд отложен до четверга, 29 августа, в 15.00 заседание продолжится. Причина отложения – ходатайство потерпевшей стороны", - пояснили агентству в суде.

Суд по громком делу о групповом изнасиловании сотрудницы полиции, в котором обвиняются три бывших высокопоставленных полицейских, начался в Кировском районном суде 29 июля. Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел в конце октября прошлого года. 23-летняя дознавательница полиции заявила, что три начальника надругались над ней прямо в отделе полиции. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест.

Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами прямо на рабочем месте.