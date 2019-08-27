Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T13:44Z
https://ria.ru/20190827/1557948792.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152887/21/1528872144_0:158:3000:1846_1036x0_80_0_0_ff32b3e16db398637e71732acf5669c4.jpg
РИА Новости

Китай надеется, что США создадут условия для начала торговых консультаций

13:44 27.08.2019
861
© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 27 авг - РИА Новости. Китай надеется, что США откажутся от своих ошибочных действий и будут создавать условия для возобновления торговых консультаций с Пекином, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Китай прошлой ночью связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. По словам американского президента, переговоры по данному вопросу должны начаться в ближайшее время. Китай эту информацию не подтверждал.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
24 августа, 06:24РИА Новости
США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
"Мы надеемся на то, что американская сторона будет сохранять хладнокровие, вернется к разуму, прекратит свои ошибочные действия и будет создавать условия для начала двусторонних консультаций на основе взаимного уважения и равенства", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он подчеркнул, что торгово-экономические противоречия Китая и США нужно решать посредством диалога и консультаций. Китайский дипломат напомнил, что стороны провели уже 12 раундов переговоров, рабочие группы двух стран по-прежнему поддерживают контакт.
"Сожаление вызывает то, что американская сторона на днях вновь решила повысить пошлины на ввоз китайских товаров. Этот метод оказания крайнего давления целиком и полностью наносит ущерб всем сторонам и абсолютно неконструктивен", - подчеркнул Гэн Шуан.
Ранее Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.
Решение Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг был ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
12 августа, 08:00РИА Новости
Крайние меры: Китай готов к распродаже госдолга США
380002
Обсудить 0
Гэн ШуанДональд ТрампМИД КНРПекинКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Протестующие в Гонконге, Китай. 24 августа 2019
Власти Гонконга заявили, что не потерпят насилия
РИА
Новости
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
В Британии оппозиция договорилась не допустить Brexit без сделки
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Суданская оппозиция передала список кандидатов на министерские посты
Президент США Дональд Трамп
Трамп хочет заключить торговое соглашение с Китаем как можно скорее
Лента
новостей
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Франция, Германия и Великобритания призвали сохранять санкции против КНДР
Жаир Болсонару
Президент Бразилии ответил на ироничное сообщение о жене Макрона
Полиция Австралии. Архивное фото
Задержанному в КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Рабочая встреча на полях саммита G7 в Биаррице, Франция
Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Сотрудники национальной военной полиции Италии в Риме
В Италии мужчина сбежал из тюрьмы по простыням
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон заявил о конце гегемонии Запада
Самолет CASA C-101
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
Вид города Приштина
Парламентские выборы в Косово пройдут 6 октября, сообщили СМИ
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время осмотра экспозиции Международного авиакосмического салона МАКС-2019
На грани конфликта. Зачем Эрдоган срочно приехал к Путину
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
Лента новостейМолния