В Башкирии проверят инцидент, произошедший в автобусе с девушкой-инвалидом

УФА, 27 авг – РИА Новости. Инцидент со слепой девушкой, которую не пустили в автобус в Уфе из-за собаки-поводыря, станет предметом разбирательства на заседании комитета башкирского парламента по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов, сообщил РИА Новости глава госсобрания-курултая республики Константин Толкачев.
Ранее местные СМИ сообщили, что инвалида по зрению Ксению Минелбаеву и ее маленькую дочь водитель не пустил в автобус в Уфе из-за того, что с ними была собака-поводырь. После этого прокуратура организовала проверку, а Всероссийское общество слепых заявило о готовности помочь девушке при необходимости. К проверкам подключился омбудсмен Башкирии Рим Каюмов.
17 июля, 20:40ТОКДискриминация из-за собаки-поводыря: почему незрячим отказывают в работе?Незрячую Анастасию Блинову не берут на работу, несмотря на красный диплом юрфака. Причина — ее собака-поводырь. Очаровательный и обученный лабрадор помогает Насте передвигаться, но работодатели наотрез отказываются пускать его в офис.
"Это вопиющий случай, когда нарушаются права инвалидов. Мы проанализировали законодательство, в нем имеются все необходимые нормы, обеспечивающие транспортную доступность для инвалидов, в том числе и с использованием собак-проводников. На заседание комитета будут приглашены в том числе и руководители транспортных предприятий, будет указана необходимость соблюдения прав граждан. Необходимо довести эту информацию до каждого водителя, чтобы подобные инциденты не повторялись", - заявил Толкачев.