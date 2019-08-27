В Башкирии проверят инцидент, произошедший в автобусе с девушкой-инвалидом

УФА, 27 авг – РИА Новости. Инцидент со слепой девушкой, которую не пустили в автобус в Уфе из-за собаки-поводыря, станет предметом разбирательства на заседании комитета башкирского парламента по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов, сообщил РИА Новости глава госсобрания-курултая республики Константин Толкачев.

Ранее местные СМИ сообщили, что инвалида по зрению Ксению Минелбаеву и ее маленькую дочь водитель не пустил в автобус в Уфе из-за того, что с ними была собака-поводырь. После этого прокуратура организовала проверку, а Всероссийское общество слепых заявило о готовности помочь девушке при необходимости. К проверкам подключился омбудсмен Башкирии Рим Каюмов.