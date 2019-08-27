Глава Минприроды предложил включать блогеров в оперативные штабы при ЧС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 авг - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин предложил включать активных блогеров в региональные оперативные штабы при реагировании на чрезвычайные ситуации для минимизации распространения непроверенной информации с мест происшествий.

Такую мысль министр высказал во вторник на встрече со студентами в Ханты-Мансийске, отвечая на вопрос о радиационном фоне в Ачинском районе после взрыва боеприпасов. Кобылкин отметил, что переживать за радиационный фон не стоит, назвав его абсолютно нормальным, а также затронул тему освещения подобных инцидентов в масс-медиа.

"Мы приходим к выводу, что при реагировании на ту или иную чрезвычайную ситуацию, когда штаб организует губернатор, он должен туда включать общественную организацию и, скорее всего, одного из активных блогеров, чтобы не формировалась иллюзия того, что мы бензином тушим пожары", - сказал Кобылкин.

По его словам, из-за истории с пожарами в регионах нередко звучали заявления о том, что "мы не можем с Сибирью справиться".

"В это время тысячи молодых ребят рисковали своей жизнью, туша пожары. У них у многих сети не было, но сеть была у их родных, близких и детей. И это очень неприятные моменты, о которых нужно думать, прежде чем подхватывать, раскручивать и выносить в публичную плоскость", - подчеркнул министр.