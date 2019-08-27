Макрон сообщил, что главы Минобороны и МИД Франции посетят Москву

ПАРИЖ, 27 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил визит глав Минобороны и МИД Флоранс Парли и Жан-Ива Ле Дриана в Москву для встречи с российскими коллегами в формате "2+2".

"Они поедут в Москву через несколько дней, чтобы провести диалог в формате "2+2", - сказал Макрон, выступая во вторник перед французскими послами.