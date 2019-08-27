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РИА Новости

Макрон сообщил, что главы Минобороны и МИД Франции посетят Москву

13:40 27.08.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил визит глав Минобороны и МИД Флоранс Парли и Жан-Ива Ле Дриана в Москву для встречи с российскими коллегами в формате "2+2".
"Они поедут в Москву через несколько дней, чтобы провести диалог в формате "2+2", - сказал Макрон, выступая во вторник перед французскими послами.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Вчера, 13:35РИА Новости
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В середине августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что заседание совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием глав МИД и Минобороны России и Франции пройдет в Москве 9 сентября.
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Флоранс ПарлиЭммануэль МакронЖан-Ив Ле ДрианФранцияРоссияВ мире
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