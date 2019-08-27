Бейрут попросил Россию не допустить эскалации между Ливаном и Израилем

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Председатель Совета министров Ливанской Республики Саад Харири в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым попросил Россию не допустить эскалации напряженности между Израилем и Ливаном, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В связи с инцидентом с израильскими беспилотными аппаратами в небе над Бейрутом 25 августа Саад Харири обратился с просьбой к России использовать свой авторитет и влияние для недопущения дальнейшей эскалации напряженности между Израилем и Ливаном, угрожающей региональной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве отметили, что с российской стороны была подтверждена приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и стабильности дружественного Ливана. "Подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения всеми сторонами международного права и, в частности, положений резолюции 1701 СБ ООН. Этой принципиальной линии Москва последовательно придерживается как в Совете безопасности, так и в контактах со странами региона", - заявили в МИД.

В ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали позиции "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута. Однако один из атакующих потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения. Генсекретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля, в то время как Харири назвал их неприкрытой агрессией против суверенитета Ливана.