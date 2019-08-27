Кравц поблагодарил Киселева за возможность принять участие в Rap Koktebel

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 27 авг - РИА Новости. Популярный российский рэпер Кравц поблагодарил генерального директор МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева за возможность стать арт-директором музыкального фестиваля Rap Koktebel-2019, который проходит 27 и 28 августа в Крыму.

"Очень приятно, что Крым нас так хорошо встретил, приятно быть в Коктебеле, Крым для меня лично место, куда я приезжаю с 2004 года ежегодно и здесь, грубо говоря, я сформировался по-своему. И для меня большая честь участвовать в организации этого мероприятия... Как только ко мне пришли и сказали, что организаторы Koktebel Jazz Party хотят, чтобы я организовал хип-хоп фестиваль, я подумал: "О, даа! Вот это я считаю достижением", - сообщил он на пресс-конференции журналистам.

Кравц отметил, что организаторы пытались сделать позитивное мероприятие, старались подобрать артистов, чью музыку будет приятно слушать на побережье.

"Мы пытались создать атмосферу, как лично мы в организации её видим. Спасибо Дмитрию Киселеву, что вообще позвал, дал нам полную свободу как молодежи: делайте, что хотите, матом ругайтесь, но не призывайте к насилию", - добавил певец.

Сам Кравц также выступит на музыкальной сцене Коктебеля, где порадует поклонников своими самыми полярными хитами.

Rap Koktebel - первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после того, как в 2018 году поднялись дискуссии вокруг рэп-культуры в российском обществе на фоне скандалов вокруг срыва выступлений некоторых рэп-исполнителей. Организацией фестиваля занимается компания "Красный квадрат".