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РИА Новости

В минтрансе Подмосковья рассказали о перевозке пассажиров на МАКС-2019

13:27 27.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОткрытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Перевозка пассажиров на авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье проходит в штатном режиме, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что организаторы МАКС-2019 не справляются с пассажиропотоком. Около 200 человек столпились на железнодорожной платформе "Отдых" в Жуковском, чтобы попасть на авиакосмический салон МАКС-2019.
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Международный авиационно-космический салон МАКС
"Перевозка пассажиров, в том числе с пл. Отдых к авиасалону МАКС, идет в обычном режиме при проведении массовых мероприятий с большим пассажиропотоком и участием государственных делегаций разных стран... На данный момент все пассажиры у площади Отдых были вывезены", - сообщили в ведомстве.
Власти отметили, что на авиасалоне работают девять автобусов большого класса, а также резервные транспортные средства, которые уже приступили к обслуживанию пассажиров. За один рейс автобус может перевезти до 100 человек. Сейчас интервал движения автобусов составляет 15 минут.
Отменяется, что транспортное обслуживание посетителей авиасалона осуществляется по семи специальным маршрутам. Автобусы с соответствующей табличкой работают с 08.00 до 20.00.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который пройдёт с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
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Авиасалон МАКСМосковская областьРоссияОбщество
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