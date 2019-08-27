В минтрансе Подмосковья рассказали о перевозке пассажиров на МАКС-2019

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Перевозка пассажиров на авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье проходит в штатном режиме, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что организаторы МАКС-2019 не справляются с пассажиропотоком. Около 200 человек столпились на железнодорожной платформе "Отдых" в Жуковском, чтобы попасть на авиакосмический салон МАКС-2019.

"Перевозка пассажиров, в том числе с пл. Отдых к авиасалону МАКС, идет в обычном режиме при проведении массовых мероприятий с большим пассажиропотоком и участием государственных делегаций разных стран... На данный момент все пассажиры у площади Отдых были вывезены", - сообщили в ведомстве.

Власти отметили, что на авиасалоне работают девять автобусов большого класса, а также резервные транспортные средства, которые уже приступили к обслуживанию пассажиров. За один рейс автобус может перевезти до 100 человек. Сейчас интервал движения автобусов составляет 15 минут.

Отменяется, что транспортное обслуживание посетителей авиасалона осуществляется по семи специальным маршрутам. Автобусы с соответствующей табличкой работают с 08.00 до 20.00.