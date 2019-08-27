В "Ленкоме" рассказали о состоянии Марка Захарова

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров идет на поправку и собирается прийти в театр на сбор труппы через неделю, сообщил РИА Новости замдиректора театра Сергей Вольтер.

"Марк Анатольевич находится еще в больнице, но уже идет на поправку и собирается 3 сентября в театр на сбор труппы", - сказал Вольтер.

Ранее директор театра Марк Варшавер отмечал, что у Захарова поднялась температура, его отправили в больницу, чтобы понять, нет ли воспаления легких. По словам Варшавера, опасение подтвердилось, но в легкой форме.