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РИА Новости
Культура

В "Ленкоме" рассказали о состоянии Марка Захарова

13:26 27.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров идет на поправку и собирается прийти в театр на сбор труппы через неделю, сообщил РИА Новости замдиректора театра Сергей Вольтер.
"Марк Анатольевич находится еще в больнице, но уже идет на поправку и собирается 3 сентября в театр на сбор труппы", - сказал Вольтер.
Ранее директор театра Марк Варшавер отмечал, что у Захарова поднялась температура, его отправили в больницу, чтобы понять, нет ли воспаления легких. По словам Варшавера, опасение подтвердилось, но в легкой форме.
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КультураМарк ВаршаверЛенкомМарк ЗахаровМосква
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