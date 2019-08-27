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РИА Новости

Брянские власти прокомментировали показ коров в военной форме на ярмарке

13:25 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковКорова на пастбище
Корова на пастбище
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Корова на пастбище. Архивное фото
БРЯНСК, 27 авг - РИА Новости. Предприниматель, который представил на ежегодной Свенской ярмарке в Брянске коров в форме советских солдат, сам является сыном бойца партизанского отряда и не хотел очернять память воинов, сообщили РИА Новости в региональном департаменте сельского хозяйства.
История о том, как коровы в пилотках и ушанках были представлены на одном из подворий крупной сельскохозяйственной ярмарки, которая ежегодно проходит в Брянской области в конце августа, получила резонанс в местных СМИ после того, как любительское видео попало в интернет. Одни пользователи не увидели в этом факте ничего, кроме креатива, а другие высказали возмущение.
По данным департамента сельского хозяйства, автором креативной идеи выступило предприятие "Молочное" Трубчевского района. В ведомстве отметили, что предприниматель не хотел очернить память солдат советской армии. Напротив, его отец воевал в партизанском отряде, и он бережно хранит память об отце и его вкладе в Победу.
"Когда немецкие захватчики нападали на города и села они забирали все и в первую очередь продукты питания, домашних животных, коров. А корова в те тяжелые годы была буквально кормилицей, она кормила и детей молоком и солдат, ее старались спрятать, прибегали к маскировке, прятали как военную технику, маскировали шинелями",- привели в департаменте слова директора предприятия Василия Федотова.
При этом в ведомстве отметили, что само понятие "ярмарка" предполагает творческий подход к оформлению подворий, однако никаких поручений использовать военизированный стиль районам никто не давал, это их личная инициатива.
Похожая история уже происходила на Свенской ярмарке в 2013 году. Тогда реклама крупного брянского мясоперерабатывающего предприятия, в которой фигурировали молочные поросята, одетые в форму партизан, оскорбившая патриотические чувства жителей города, стала предметом разбирательства с антимонопольным ведомством.
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Трубчевский районБрянскБрянская областьОбщество
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