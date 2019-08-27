Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вода за минувшие сутки ушла из четырех населенных пунктов Дальнего Востока, еще 82 остаются подтопленными из-за паводка, сообщается на сайте Вода за минувшие сутки ушла из четырех населенных пунктов Дальнего Востока, еще 82 остаются подтопленными из-за паводка, сообщается на сайте МЧС РФ

"Освободились от воды четыре населенных пункта (Приморский край, Хабаровский край и Амурская область), 54 приусадебных участка и два участка автодорог", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на территории четырех субъектов (Хабаровский и Приморский край, Амурская область и Еврейская автономная область), 16 муниципальных районов и четырех городских округов остаются подтопленными 82 населенных пункта, 211 жилых домов, 2443 приусадебных участка, два низководных моста и 83 участка автодорог.

В министерстве также сообщили, что за прошедшие сутки подтопило два населенных пункта в ЕАО, 14 жилых домов, 46 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автодорог.