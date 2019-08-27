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РИА Новости

Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода

13:24 27.08.2019 (обновлено: 13:25 27.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вода за минувшие сутки ушла из четырех населенных пунктов Дальнего Востока, еще 82 остаются подтопленными из-за паводка, сообщается на сайте МЧС РФ.
"Освободились от воды четыре населенных пункта (Приморский край, Хабаровский край и Амурская область), 54 приусадебных участка и два участка автодорог", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, на территории четырех субъектов (Хабаровский и Приморский край, Амурская область и Еврейская автономная область), 16 муниципальных районов и четырех городских округов остаются подтопленными 82 населенных пункта, 211 жилых домов, 2443 приусадебных участка, два низководных моста и 83 участка автодорог.
В министерстве также сообщили, что за прошедшие сутки подтопило два населенных пункта в ЕАО, 14 жилых домов, 46 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автодорог.
Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Уровни реки Амур у населенных пунктов превысили неблагоприятные отметки. Тайфун принес в районы Приморского края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен в семи районах Приморья.
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
23 августа, 10:39РИА Новости
Вода ушла из всех подтопленных паводком после тайфуна домов в Приморье
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