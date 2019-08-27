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РИА Новости

Макрон призвал думать о совместной с Россией стратегии по космосу

13:14 27.08.2019 (обновлено: 13:29 27.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
ПАРИЖ, 27 авг – РИА Новости. Президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости совместно с Россией думать о стратегии по космосу и в киберсфере.
"Мы должны вместе думать о нашей стратегии по космосу. К тому же в нашей истории у нас получалось это делать, и по вопросу космоса, насколько я знаю, наши главные союзники не американцы. Надо вместе думать о киберстратегии", - сказал Макрон, выступая перед французскими послами.
"Сейчас мы очень далеки от этого, сегодня (кибер) атаки ежедневны. Но надо... без наивности вести переговоры по этому вопросу. Без перерыва пытаться вновь построить повестку доверия", - отметил он.
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