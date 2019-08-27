Макрон призвал думать о совместной с Россией стратегии по космосу

ПАРИЖ, 27 авг – РИА Новости. Президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости совместно с Россией думать о стратегии по космосу и в киберсфере.
"Мы должны вместе думать о нашей стратегии по космосу. К тому же в нашей истории у нас получалось это делать, и по вопросу космоса, насколько я знаю, наши главные союзники не американцы. Надо вместе думать о киберстратегии", - сказал Макрон, выступая перед французскими послами.
"Сейчас мы очень далеки от этого, сегодня (кибер) атаки ежедневны. Но надо... без наивности вести переговоры по этому вопросу. Без перерыва пытаться вновь построить повестку доверия", - отметил он.
Вчера, 08:00РИА НовостиВозвращение Макрона