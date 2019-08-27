Макрон призвал думать о совместной с Россией стратегии по космосу

ПАРИЖ, 27 авг – РИА Новости. Президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости совместно с Россией думать о стратегии по космосу и в киберсфере.

"Мы должны вместе думать о нашей стратегии по космосу. К тому же в нашей истории у нас получалось это делать, и по вопросу космоса, насколько я знаю, наши главные союзники не американцы. Надо вместе думать о киберстратегии", - сказал Макрон, выступая перед французскими послами.