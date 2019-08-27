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РИА Новости

Парубий обвинил правоохранителей во вмешательстве в работу Рады

13:10 27.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАндрей Парубий
Андрей Парубий
© РИА Новости / Стрингер
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Андрей Парубий. Архивное фото
КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Украинские правоохранители во вторник повторно заблокировали центр управления системой для голосования "Рада-3" и делают все возможное для того, чтобы препятствовать установке сенсорной кнопки для волеизъявления в парламенте, заявил на брифинге спикер парламента Андрей Парубий.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести штраф для депутатов Верховной рады за "неперсональное голосование", когда они голосуют за отсутствующих коллег. По словам Парубия, провести переоборудование зала парламента не удалось из-за внеочередных парламентских выборов, однако он "дал поручение аппарату подготовить все, чтобы ввести хотя бы сенсорную кнопку".
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"Факт внедрения использования сенсорной кнопки Государственное бюро расследований рассматривает как основание для открытия уголовного производства (возбуждения дела – ред.) против сотрудников аппарата Верховной рады Украины... силовые органы всячески препятствуют и делают все возможное, чтобы препятствовать установке сенсорной электронной кнопки", - сказал Парубий, трансляцию вел телеканал "Прямой".
По его словам, "это грубое вмешательство в работу наивысшего законодательного органа страны". Парубий добавил, что это свидетельствует "о рейдерском подходе нынешней власти к работе Верховной рады".
Он отметил, что руководителю аппарата Рады Петру Бондару пришло письмо, в котором сообщается о расследовании уголовного дела, заведенного по статье 363 УК Украины по факту нарушения служебными лицами аппарата Верховной рады Украины правил эксплуатации электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем путем внедрения использования сенсорной кнопки в электронной системе подсчета голосов.
Парубий напомнил, что 23 августа, когда было запланировано общее тестирование сенсорной кнопки, следователи СБ Украины и Госбюро расследований пришли для проведения следственных действий в компьютерном центре Рады, чем заблокировали его работу.
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Андрей ПарубийВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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