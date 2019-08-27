Россия согласовала ветсертификат на поставку мяса птицы в Сингапур

Сотрудник в разделочном цехе на птицефабрике "Октябрьская" в Новосибирской области

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия согласовала ветеринарный сертификат на поставки мяса птицы в Сингапур и договорилась продолжить совместную работу по вопросу поставок российской свинины в республику, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Сообщается, что в ходе мероприятий форума АТЭС Россельхознадзор провел двустороннюю встречу с гендиректором управления продовольствия, замдиректора продовольственного агентства Республики Сингапур (SFA), доктором Тэн Ли Ким.

"Во время встречи стороны согласовали ветеринарный сертификат на поставки мяса птицы из России в Сингапур. Также был обсужден вопрос аттестации новых российских предприятий по производству мяса птицы, заинтересованных в экспорте в Сингапур. SFA рассмотрит представленную Россельхознадзором информацию об этих компаниях, после чего будет возможность запланировать их инспектирование для включения в соответствующие списки предприятий, аттестованных на поставки в Сингапур", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили и возможности поставок свинины из России в Сингапур. Как указывает ведомство, сингапурская сторона сообщила, что рассмотрит ранее представленную российской службой информацию для продолжения дальнейшей совместной работы в этом направлении.

Как отметили представители двух государств, интенсификацию поставок сельхозпродукции целесообразно будет обсудить на предстоящей российско-сингапурской межправительственной комиссии, в том числе по линии ведомств, непосредственно вовлеченных в решение вопросов внешней торговли двух стран. Представители SFA со своей стороны выразили готовность предоставить данные об импортерах Сингапура, заинтересованных в поставках сельхозпродукции.