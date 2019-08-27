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РИА Новости

Кузнецова рассказала о нарушениях при организации питания детей в школах

13:05 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что почти в 3 тысячах российских образовательных учреждений выявлены нарушения организации питания, в частности, в 14 регионах есть школы с "разными столами" – для детей из многодетных или необеспеченных семей и для детей, чьи родители платят за питание.
Как сообщила Кузнецова, за два года количество жалоб по вопросам питания в аппарат уполномоченного выросло на 36%. С 1 мая в школах и детсадах стартовал мониторинг питания.
"Мониторингом охвачено около 40 тысяч образовательных организаций. Более чем в 3 тысячах выявлено нарушение различных норм", - сказала Кузнецова на совете, посвященном итогам мониторинга.
Она уточнила, что исследование проходило в 75 регионах России, в 14 из них были выявлены "разные столы". "Не можем и не должны ни одного дня допускать, чтобы дети в одном образовательном учреждении на двух столах имели разные блюда. В одной тарелке лежала бы просто картошка, а в другой – картошка с сосиской", - заявила Кузнецова.
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По ее словам, также среди нарушений – продажа вредной еды в буфетах, невкусная или холодная еда, от которой отказывались дети, нарушение санитарных норм. Как отметила омбудсмен, предполагалось, что мониторинг поможет активнее вовлечь родителей в процесс организации питания.
Масштабный мониторинг питания в образовательных учреждениях стартовал 14 марта и начался с Владимирской области. Выбор региона связан с инцидентом с отменой бесплатных завтраков во Владимире для части детей младших классов. Департамент образования области пояснял, что бесплатным питанием обеспечиваются только дети, имеющие право на льготы, питание остальных должны оплачивать сами родители.
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