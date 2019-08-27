СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Крымская делегация отправилась с бизнес-миссией в Сирию, где примет участие в Международной ярмарке в Дамаске, сообщил РИА Новости министр промышленной политики республики Андрей Васюта.

"Крымская делегация отправилась в Сирию, где примет участие в 61-й Международной ярмарке в Дамаске", - сказал Васюта.

По его словам, в состав делегации вошли представители профильных министерств и ведомств, а также бизнес-сообществ республики и Крымско-сирийского торгового дома.

"В рамках визита планируется обсудить вопросы поставок продукции, а также загрузки морских портов Керчи и Феодосии", - сказал министр.

По его словам, на ярмарке в Дамаске будет открыт единый стенд Крыма, на котором презентуют электротехническую продукцию, сварочное оборудование, продукцию химической промышленности и сельхозпроизводителей, а также металлургических и судостроительных верфей.