СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Крымская делегация отправилась с бизнес-миссией в Сирию, где примет участие в Международной ярмарке в Дамаске, сообщил РИА Новости министр промышленной политики республики Андрей Васюта.
"Крымская делегация отправилась в Сирию, где примет участие в 61-й Международной ярмарке в Дамаске", - сказал Васюта.
По его словам, в состав делегации вошли представители профильных министерств и ведомств, а также бизнес-сообществ республики и Крымско-сирийского торгового дома.
"В рамках визита планируется обсудить вопросы поставок продукции, а также загрузки морских портов Керчи и Феодосии", - сказал министр.
По его словам, на ярмарке в Дамаске будет открыт единый стенд Крыма, на котором презентуют электротехническую продукцию, сварочное оборудование, продукцию химической промышленности и сельхозпроизводителей, а также металлургических и судостроительных верфей.
Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года и до начала кризиса в 2011 году. Событие за годы своего существования обрело статус крупнейшего в своем роде на Ближнем Востоке. Выставку возобновили в 2017 году, тогда она вызвала ажиотаж среди желающих туда попасть и серьезные пробки на дорогах. В этом году выставка пройдет с 28 августа по 6 сентября, подтверждено участие делегаций как минимум 38 стран.