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РИА Новости

В Минюстре прокомментировали предложение о передаче тюремной медицины

13:04 27.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Предложения о передаче полномочий Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по медико-санитарному обеспечению заключенных в ведение Минздрава не поступали в Минюст, сейчас этот вопрос не рассматривается, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства юстиции.
"В настоящее время Минюстом России вопрос о передаче Минздраву России полномочий ФСИН России по медико-санитарному обеспечению осужденных и лиц, содержащихся под стражей, не рассматривается. Соответствующие документы в Минюст России не поступали", - сообщили в министерстве.
Ранее замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что обратится к директору службы с просьбой проработать вопрос "передачи тюремной медицины в ведение министерства здравоохранения РФ". Он отметил, что со следующей недели планируются консультации по этой теме с Минздравом и Минюстом.
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Валерий МаксименкоФедеральная служба исполнения наказаний РФМинистерство здравоохранения РФМоскваРоссияОбщество
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