В Минюстре прокомментировали предложение о передаче тюремной медицины

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Предложения о передаче полномочий Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по медико-санитарному обеспечению заключенных в ведение Минздрава не поступали в Минюст, сейчас этот вопрос не рассматривается, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства юстиции.

"В настоящее время Минюстом России вопрос о передаче Минздраву России полномочий ФСИН России по медико-санитарному обеспечению осужденных и лиц, содержащихся под стражей, не рассматривается. Соответствующие документы в Минюст России не поступали", - сообщили в министерстве.

Ранее замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что обратится к директору службы с просьбой проработать вопрос "передачи тюремной медицины в ведение министерства здравоохранения РФ". Он отметил, что со следующей недели планируются консультации по этой теме с Минздравом и Минюстом.