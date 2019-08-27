ЕСПЧ присудил 12 тысяч евро российскому экс-сенатору Изместьеву

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Европейский суд по правам человека постановил выплатить 12 тысяч евро приговоренному к пожизненному заключению бывшему российскому сенатору Игорю Изместьеву, который пожаловался ЕСПЧ в том числе на нарушение права на справедливое судебное разбирательство, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА новости.

Мосгорсуд в конце декабря 2010 года приговорил Изместьева к пожизненному заключению за организацию убийств, терроризм и другие тяжкие преступления.

В своем решении ЕСПЧ указывает на нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (запрещение пыток) в части "условий содержания Изместьева с 30 ноября 2007 года по 6 ноября 2011 года и условий его перевозки в/из суда во время уголовного процесса против него".

Суд также отметил нарушение статьи 5 §3 (право на свободу и личную неприкосновенность). "Изместьев содержался под стражей более трех лет на основании, которое нельзя считать "достаточным" для обоснования продолжительности содержания под стражей", - говорится в решении.

ЕСПЧ также отметил нарушение статьи 6 §1 (право на справедливое судебное разбирательство). В частности, он указал на "исключение общественности из процесса Изместьева в суде первой инстанции".

Страсбургский суд также увидел нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) в "наложении ограничений на свидания Изместьева во время его содержания в колонии особого режима ИК-1".