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РИА Новости

ЕСПЧ присудил 12 тысяч евро российскому экс-сенатору Изместьеву

13:04 27.08.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Рассмотрение ходатайства следствия об аресте экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Европейский суд по правам человека постановил выплатить 12 тысяч евро приговоренному к пожизненному заключению бывшему российскому сенатору Игорю Изместьеву, который пожаловался ЕСПЧ в том числе на нарушение права на справедливое судебное разбирательство, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА новости.
Мосгорсуд в конце декабря 2010 года приговорил Изместьева к пожизненному заключению за организацию убийств, терроризм и другие тяжкие преступления.
Игорь Изместьев. Архивное фото
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В своем решении ЕСПЧ указывает на нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (запрещение пыток) в части "условий содержания Изместьева с 30 ноября 2007 года по 6 ноября 2011 года и условий его перевозки в/из суда во время уголовного процесса против него".
Суд также отметил нарушение статьи 5 §3 (право на свободу и личную неприкосновенность). "Изместьев содержался под стражей более трех лет на основании, которое нельзя считать "достаточным" для обоснования продолжительности содержания под стражей", - говорится в решении.
ЕСПЧ также отметил нарушение статьи 6 §1 (право на справедливое судебное разбирательство). В частности, он указал на "исключение общественности из процесса Изместьева в суде первой инстанции".
Страсбургский суд также увидел нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) в "наложении ограничений на свидания Изместьева во время его содержания в колонии особого режима ИК-1".
Суд заявил, что Россия должна выплатить Изместьеву 10 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и 2 тысячи евро издержек.
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Европейский суд по правам человекаИгорь ИзместьевРоссияВ мире
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