В МИД Польши надеются, что Трамп поможет вернуть "историческую правду"

ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости. Польша надеется на то, что президент США Дональд Трамп поможет ей вернуть "историческую правду" о Второй мировой войне, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в эфире Польского телевидения.
Трамп посетит Польшу 31 августа – 2 сентября и примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
"Это символично, что 10 лет назад лидер России Владимир Путин был главным гостем во время празднования 70-летия начала Второй мировой войны, на которого были устремлены глаза всего мира", - заявил Шинковский.
"Через несколько дней глаза всего мира будут устремлены на Варшаву, приедет лидер США, и не только потому, что считает эту годовщину важной, но также и потому, что сегодня отношения наших стран близки, как никогда раньше", - сказал он.
По его словам, нынешние отношения США и Польши основаны на сотрудничестве в области безопасности, энергетики и экономики.
"Благодаря этому у нас есть возможность в эту важную годовщину обратить внимание на Польшу, на историческую истину, которая подвергалась пересмотру", - сказал Шинковский.
В последнее время в Польше на официальном уровне пытаются пересмотреть отношение к развязыванию Второй мировой войны, обвинив в этом не только Германию, но и Советский Союз.
20 ноября 2018, 18:01РадиоВоенный политолог: будет Форт-Трамп или нет – для Польши не главноеМинистр обороны Польши назвал создание в стране американской военной базы решенным вопросом. Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik отметил, что польские власти настойчиво пытаются выдать желаемое за действительное, и объяснил, почему.
Первого сентября в Польше отметят 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. На мероприятия по поводу этой годовщины польские власти не пригласили представителей России, пригласив в то же время представителей своих союзников по НАТО, ЕС, "Восточному партнерству", в том числе Германии.
Ранее Варшава объяснила, что не пригласила Москву на мероприятия к 80-летию начала войны из-за нарушения международного права в 1939 году. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия РФ не могут считаться полноценными.
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. После этого часть территории Польши отошла к Германии, а другая часть - к Советскому Союзу.
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