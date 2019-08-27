В МИД Польши надеются, что Трамп поможет вернуть "историческую правду"

ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости. Польша надеется на то, что президент США Дональд Трамп поможет ей вернуть "историческую правду" о Второй мировой войне, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в эфире Польша надеется на то, что президент США Дональд Трамп поможет ей вернуть "историческую правду" о Второй мировой войне, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в эфире Польского телевидения.

Трамп посетит Польшу 31 августа – 2 сентября и примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

"Это символично, что 10 лет назад лидер России Владимир Путин был главным гостем во время празднования 70-летия начала Второй мировой войны, на которого были устремлены глаза всего мира", - заявил Шинковский.

"Через несколько дней глаза всего мира будут устремлены на Варшаву, приедет лидер США, и не только потому, что считает эту годовщину важной, но также и потому, что сегодня отношения наших стран близки, как никогда раньше", - сказал он.

По его словам, нынешние отношения США и Польши основаны на сотрудничестве в области безопасности, энергетики и экономики.

"Благодаря этому у нас есть возможность в эту важную годовщину обратить внимание на Польшу, на историческую истину, которая подвергалась пересмотру", - сказал Шинковский.

В последнее время в Польше на официальном уровне пытаются пересмотреть отношение к развязыванию Второй мировой войны, обвинив в этом не только Германию, но и Советский Союз.

Первого сентября в Польше отметят 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. На мероприятия по поводу этой годовщины польские власти не пригласили представителей России, пригласив в то же время представителей своих союзников по НАТО, ЕС, "Восточному партнерству", в том числе Германии.

Ранее Варшава объяснила, что не пригласила Москву на мероприятия к 80-летию начала войны из-за нарушения международного права в 1939 году. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия РФ не могут считаться полноценными.