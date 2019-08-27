Пушков прокомментировал слова сенатора США о запрете въезда в Россию

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что американскому сенатору Рону Джонсону, пожаловавшемуся на отказ в получении визы РФ, следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций против российских законодателей.
Ранее американский сенатор-республиканец Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в выдаче визы. Сенатор намеревался приехать в Россию в составе делегации конгресса США на переговоры с официальными российскими лицами, следует из его заявления. Как заявили в посольстве РФ в США, "сенатор не обращался за визой в наше посольство и не информировал о своих планах посетить Россию". В Совфеде также не в курсе планов Джонсона приехать в РФ.
В свою очередь в МИД России сообщили, что Джонсон находится в "стоп-листе" РФ в ответ на включение туда представителей России, об этом он знал давно.
"Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении политиков США", - написал Пушков в Twitter.
Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении политиков США.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 27, 2019