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РИА Новости

Пушков прокомментировал слова сенатора США о запрете въезда в Россию

13:01 27.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что американскому сенатору Рону Джонсону, пожаловавшемуся на отказ в получении визы РФ, следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций против российских законодателей.
Ранее американский сенатор-республиканец Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в выдаче визы. Сенатор намеревался приехать в Россию в составе делегации конгресса США на переговоры с официальными российскими лицами, следует из его заявления. Как заявили в посольстве РФ в США, "сенатор не обращался за визой в наше посольство и не информировал о своих планах посетить Россию". В Совфеде также не в курсе планов Джонсона приехать в РФ.
Американский сенатор Рон Джонсон
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В свою очередь в МИД России сообщили, что Джонсон находится в "стоп-листе" РФ в ответ на включение туда представителей России, об этом он знал давно.
"Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении политиков США", - написал Пушков в Twitter.
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Рон ДжонсонАлексей ПушковРоссияСШАПолитика
Популярные комментарии
Я еще помню чем закончилось для страны когда американцы учили нас жить, за все не скажу а сельское хозяйство развалили практически в ноль и стали продавать свои "ножки буша". Спасибо за науку дружить с Америкой себе дороже
27 августа, 14:28
ddekayt
3100110
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