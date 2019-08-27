Пушков прокомментировал слова сенатора США о запрете въезда в Россию

Ранее американский сенатор-республиканец Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в выдаче визы. Сенатор намеревался приехать в Россию в составе делегации конгресса США на переговоры с официальными российскими лицами, следует из его заявления. Как заявили в посольстве РФ в США, "сенатор не обращался за визой в наше посольство и не информировал о своих планах посетить Россию". В Совфеде также не в курсе планов Джонсона приехать в РФ.