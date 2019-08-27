В Екатеринбурге женщина обнаружила свое фото на образце надгробия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина обнаружила свою фотографию в качестве образца на надгробный памятник в одном из фотосалонов города.
"Моя родная сестра пришла в фотосалон, где ей нужно было распечатать документ, и увидела на стене овал. Она сказала, что на нем изображена сестра, она жива. Ее спросили, точно ли она уверена, потом они сняли его (со стены. — Прим. ред.) и отдали этот овал", — рассказала она РИА Новости.
Девушка пояснила, что снимок был сделан около восьми лет назад для документов при поступлении в институт.
По ее словам, она написала претензию руководителю салона, но когда пришла лично отдавать ее, оказалось, что учреждение переехало.
Письмо владельцу фотоателье также вернулось обратно отправителю. Если в течение недели не получится связаться с руководством салона, Екатерина подаст иск на возмещение морального вреда.
"У меня мама очень неприятно пережила эту ситуацию. Думаю, ни одному родителю не будет приятно увидеть своего ребенка при жизни на овале. Имя, конечно, не мое, чужие даты, но сам факт использования фотографии — это аморально, мне кажется. Получается, любой человек может прийти, сфотографироваться на документы и в итоге увидеть свою фотографию на памятнике", — сказала Колбасина.
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