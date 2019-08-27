"Вертолеты России" представили на МАКС-2019 первый серийный Ми-38

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" представил на аэрокосмическом салоне МАКС-2019 первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе холдинга.

Ми-38, изготовленный на Казанском вертолетном заводе, также примет участие в летной программе авиасалона.

"Ми-38 – новый шаг в отечественном вертолетостроении. Соотношение его летных характеристик, параметры экономичности, дальность полета и возможности по перевозкам грузов делают этот вертолет крайне интересным как с точки зрения коммерческой эксплуатации, так и для государственных заказчиков. На данный момент завершены сертификационные испытания Ми-38 с салоном повышенной комфортности, и мы готовы начать поставки таких машин - сейчас ведутся переговоры с одной из лизинговых компаний", – приводит пресс-служба слова гендиректора холдинга Андрея Богинского.

По его словам, в конструкции Ми-38 есть ряд нововведений: улучшенные аэродинамические обводы фюзеляжа и капотов силовой установки, обтекателей втулки несущего винта и автомата перекоса. Вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором реализована схема с их задним расположением. Это позволило снизить аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить безопасность машины.

В пассажирской версии Ми-38 может брать на борт до 30 пассажиров, или до 8 пассажиров в комплектации с салоном повышенной комфортности. Дальность полета нового вертолета составляет до 1300 километров (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонны, Ми-38 способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.

Ми-38 может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий. Благодаря использованным техническим решениям вертолет превосходит другие машины своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам.