Вертолет Ка-62 впервые примет участие в летной программе МАКС-2019

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) впервые представил на международном аэрокосмическом салоне МАКС-2019 опытный образец новейшего многоцелевого вертолета Ка-62, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе холдинга.

Машина демонстрируется на статической экспозиции, а также принимает участие в летной программе авиасалона. Ка-62 будет задействован в пролете всей линейки техники производства холдинга "Вертолеты России", а также выступит в одиночной пилотажной программе.

"В проекте Ка-62 реализован ряд принципиальных новшеств, которые до этого не применялись в российском вертолетостроении. В частности, применена нестандартная винтовая схема, в конструкции широко использованы композитные материалы, что сделало машину более маневренной, скоростной, экономичной и грузоподъемной", - приводит пресс-служба слова индустриального директора авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолия Сердюкова.

"Вертолет займет нишу между вертолетами легкого класса типа Ансат, Ка-226 и средними вертолетами типа Ми-8. Многоцелевой характер машины, высокие технические характеристики, приспособленность к экстремальным климатическим условиям должны обеспечить интерес к вертолету как на российском, так и на международном рынке", - добавил Сердюков.

Машина предназначена для выполнения широкого спектра задач: транспортировки грузов, спасательных операций и экстренной медицинской помощи, наблюдения и экологического мониторинга, а также работ в нефтегазовой отрасли и корпоративных перевозок. Устойчивость вертолета к низким и высоким температурам позволяют использовать его как на Крайнем Севере и в Арктике, так и в странах с жарким климатом

Серийное производство вертолета готовится на ААК "Прогресс" имени Сазыкина в Арсеньеве. На данный момент на предприятии построено три опытных машины, которые предназначены для прохождения цикла летных испытаний.

"Участие в летной программе одного из крупнейших авиасалонов мира – это отличная возможность продемонстрировать летные качества этой выдающейся машины потенциальным заказчикам и большой шаг для проекта Ка-62, который с каждым днем приближается к выходу на российский и международный рынки. Мы рассчитываем получить базовый сертификат на грузопассажирскую версию в 2020 году", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, которого цитирует пресс-служба.

Вертолет массой до 6,5 тонны может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 километров, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске.

Особенностью Ка-62 является применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе. Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъёмность вертолета, а также снижается расход топлива. Еще одна отличительная черта – одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.

Ка-62 имеет большой объем пассажирского салона, благодаря чему его компоновка имеет увеличенный шаг сидений - продольный и поперечный. На вертолете применено полностью отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование с новейшей системой управления общевертолетным оборудованием нового поколения. Вертолет спроектирован с учетом международных требований по безопасности полетов. В частности, вертолет может выполнять полет и посадку с одним работающим двигателем. Травмобезопасность пилота и пассажиров на случай жесткой посадки повышена за счет энергопоглощающей конструкции шасси и кресел.