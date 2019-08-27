Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T12:53Z
https://ria.ru/20190827/1557946594.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152816/62/1528166236_0:156:3086:1892_1036x0_80_0_0_1a074cd737d83709810fe330e63f59d9.jpg
РИА Новости

Вертолет Ка-62 впервые примет участие в летной программе МАКС-2019

12:53 27.08.2019
1003
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой вертолёт Ка-62
Российский многоцелевой вертолёт Ка-62
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Российский многоцелевой вертолёт Ка-62. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) впервые представил на международном аэрокосмическом салоне МАКС-2019 опытный образец новейшего многоцелевого вертолета Ка-62, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе холдинга.
Машина демонстрируется на статической экспозиции, а также принимает участие в летной программе авиасалона. Ка-62 будет задействован в пролете всей линейки техники производства холдинга "Вертолеты России", а также выступит в одиночной пилотажной программе.
"В проекте Ка-62 реализован ряд принципиальных новшеств, которые до этого не применялись в российском вертолетостроении. В частности, применена нестандартная винтовая схема, в конструкции широко использованы композитные материалы, что сделало машину более маневренной, скоростной, экономичной и грузоподъемной", - приводит пресс-служба слова индустриального директора авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолия Сердюкова.
Вертолет Ансат
Вчера, 11:06РИА Новости
На МАКС-2019 представили вертолет "Ансат" с салоном в стиле Aurus
"Вертолет займет нишу между вертолетами легкого класса типа Ансат, Ка-226 и средними вертолетами типа Ми-8. Многоцелевой характер машины, высокие технические характеристики, приспособленность к экстремальным климатическим условиям должны обеспечить интерес к вертолету как на российском, так и на международном рынке", - добавил Сердюков.
Машина предназначена для выполнения широкого спектра задач: транспортировки грузов, спасательных операций и экстренной медицинской помощи, наблюдения и экологического мониторинга, а также работ в нефтегазовой отрасли и корпоративных перевозок. Устойчивость вертолета к низким и высоким температурам позволяют использовать его как на Крайнем Севере и в Арктике, так и в странах с жарким климатом
Серийное производство вертолета готовится на ААК "Прогресс" имени Сазыкина в Арсеньеве. На данный момент на предприятии построено три опытных машины, которые предназначены для прохождения цикла летных испытаний.
"Участие в летной программе одного из крупнейших авиасалонов мира – это отличная возможность продемонстрировать летные качества этой выдающейся машины потенциальным заказчикам и большой шаг для проекта Ка-62, который с каждым днем приближается к выходу на российский и международный рынки. Мы рассчитываем получить базовый сертификат на грузопассажирскую версию в 2020 году", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, которого цитирует пресс-служба.
БПЛА AURA100
26 августа, 17:42РИА Новости
На МАКС-2019 покажут беспилотный вертолет AURA 100
Вертолет массой до 6,5 тонны может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 километров, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске.
Особенностью Ка-62 является применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе. Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъёмность вертолета, а также снижается расход топлива. Еще одна отличительная черта – одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.
Ка-62 имеет большой объем пассажирского салона, благодаря чему его компоновка имеет увеличенный шаг сидений - продольный и поперечный. На вертолете применено полностью отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование с новейшей системой управления общевертолетным оборудованием нового поколения. Вертолет спроектирован с учетом международных требований по безопасности полетов. В частности, вертолет может выполнять полет и посадку с одним работающим двигателем. Травмобезопасность пилота и пассажиров на случай жесткой посадки повышена за счет энергопоглощающей конструкции шасси и кресел.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который пройдёт с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
Вертолеты Ми-24
Вчера, 11:26РИА Новости
"Ростех" представил на МАКС-2019 модернизированный боевой вертолет Ми-24П
2000001
Обсудить 3
Авиасалон МАКС-2019Андрей БогинскийКа-62Вертолеты РоссииАвиасалон МАКСАнатолий СердюковРоссияЖуковскийБезопасность
Рекомендуем
Ми-38
"Вертолеты России" представили на МАКС-2019 первый серийный Ми-38
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин и Эрдоган открыли авиакосмический салон МАКС-2019
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
Лента
новостей
Стенд компании Росатом
Эксперт: Росатом сделал шаг к освоению технологий энергетики будущего
Макет космического ядерного буксира, на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019
Космический ядерный буксир впервые представили на МАКС-2019
Стрельба из 240-миллиметрового миномета Тюльпан
Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. 27 августа 2019
Начался второй этап поставки С-400 в Турцию
Европейский суд по правам человека в Страсбурге
ЕСПЧ признал арест Магнитского соответствующим Конвенции по правам человека
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
В МИД Польши надеются, что Трамп поможет вернуть "историческую правду"
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
"Ростех" представил на МАКС-2019 новейший вертолетный беспилотник
Танк Т-80
Американские военные прокатились на танках Т-80
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. 27 августа 2019
МС-21 совершил первый демонстрационный полет на МАКС-2019
Беспилотный гражданский стратосферный самолет сопровождения Сириус
На МАКС-2019 показали тяжелый беспилотник "Сириус"
БПЛА AURA100
На МАКС-2019 покажут беспилотный вертолет AURA 100
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
Лента новостейМолния