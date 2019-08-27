Мороженое, которое Путин ел на МАКС-2017, подорожало на десять рублей

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Мороженое, которое в 2017 году президент РФ Владимир Путин ел на Международном авиакосмическом салоне (МАКС), подорожало за два года на 10 рублей, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник утром холодильник с мороженым, где в ходе прошлого МАКСа Путин и многие высокопоставленные гости купили себе лакомство, пустовал. Однако через некоторое время там появился прайс-лист. Пломбир стоит 70 рублей, рожок 150 рублей. Саму продукцию еще не завезли.

Ожидается, что во вторник Путин посетит авиасалон вместе со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

В 2017 году президент купил себе пломбир за 60 рублей, а на сдачу угостил сопровождавшую его делегацию. Так, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров выбрали себе рожок. Отказался от лакомства только занимавший тогда пост вице-премьера Дмитрий Рогозин, который сказал, что следит за фигурой.