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РИА Новости

В Мадриде ливень затопил дороги и нарушил работу метро

12:50 27.08.2019
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© REUTERS / Isaac GarciaСильный ливень с градом в Мадриде. 26 августа 2019
Сильный ливень с градом в Мадриде. 26 августа 2019
© REUTERS / Isaac Garcia
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сильный ливень с градом, обрушившийся в понедельник на Мадрид и его окрестности, парализовал дороги, нарушил работу метро и вызвал задержки в аэропорту, сообщает издание Pais.
Согласно данным газеты, сильнее всего пострадал город Арганда-дель-Рей, где из-за ливня затопило три главных проспекта.
Служба метро Мадрида сообщила вечером о нарушении работы поездов и задержках на нескольких линиях метро, однако ближе к утру движение поездов было восстановлено почти на всех линиях, за исключением отрезка на 9-й линии.
При этом оператор сообщил о запуске специального наземного транспорта, следующего по тому же маршруту, говорится в Twitter метрополитена.
Сбои и задержки также наблюдались в международном аэропорту Мадрид-Барахас. "Внимание, если вы летите сегодня (в понедельник - ред.): имеются значительные задержки при прилетах и вылетах из-за шторма, обрушившегося на Мадрид и его окрестности", - сообщается в Twitter аэропорта.
По данным газеты, экстренные службы ответили на более чем тысячу вызовов. Данные о жертвах или пострадавших не приводятся.
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